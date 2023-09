Siegharts mit bestem Start seit der Meistersaison 17/18

Dass man nach drei Runden den SC Pfaffenschlag als besten Bezirksklub in der Tabelle findet, haben wohl die wenigsten vermutet. Um fair zu bleiben muss betont werden, dass sowohl der SV Windigsteig, als auch der SV Groß-Siegharts wetterbedingt erst eine Woche später in die Meisterschaft starten konnten und besonders die Bandlkramerlandler die beiden Auftaktpartien bislang in die volle Punktezahl ummünzen konnten – das gelang ihnen zuletzt in der Meistersaison 2017/18. Aber der Reihe nach.

„SIND HINTER UNSEREN ERWARTUNGEN GEBLIEBEN“ Im Bezirksderby gegen Pfaffenschlag wollte die Spielgemeinschaft Karlstein/Thaya, nachdem man auch gegen Rastenfeld beim 2:1-Erfolg nicht zur Gänze überzeugen konnte, endlich die Leistungen der Vorbereitung in die Meisterschaft transferieren – vergebens. „Wir sind hinter unseren Erwartungen geblieben, es hat heute nicht sein sollen. Der heutige Tag wird abgehakt und diese Woche müssen wir gut trainieren, um es am Freitag gegen Rappottentein besser zu machen“, sagt Sektionsleiter-Stellvertreter Fabian Zeiner. Die SG startete so schlecht, wie noch nie seit der SG-Gründung, hält nach drei Partien aktuell auch nur bei ebenso vielen Punkten. Und das, obwohl die Pany-Elf als Titelmitfavorit startete.

„HOFFEN, DASS WIR DEN TREND FORTSETZEN KÖNNEN“ Erfreulicher ist die Stimmung bei den Derbygästen aus Pfaffenschlag. „Es war ein verdienter Sieg, auch wenn wir am Anfang etwas verhalten waren. Wir hoffen, dass wir den aktuellen Trend fortsetzen können“, meinte der Sportliche Leiter des SCP, Markus Masch. Das Gefüge aus jungen Spielern und gestandenen Routiniers im Kader der Pfaffenschläger dürfte sich gut entwickelt haben, die Pfaffenschlager starteten so gut, wie seit der Saison 2020/21 nicht mehr. Damals hielt der SCP ebenso nach drei Partien bei sechs Punkten. Nächster Gegner der formstarken Spielhofer-Elf ist am Sonntag Absteiger Windigsteig.

„GROSS-SIEGHARTS HÄLT BEI PUNKTEMAXIMUM“ Erfreuliche Leistungen verzeichnet bislang auch der SV Groß-Siegharts. Nach einer lupenreinen Vorbereitung mit fünf Siegen aus fünf Spielen setzte die Höbinger-Elf auch in der Meisterschaft ihren Lauf fort – zuletzt auswärts gegen Eibenstein beim klaren 3:0-Sieg. „Es war ein Arbeitssieg, wo letztendlich das Ergebnis den Qualitätsunterschied der beiden Mannschaften widergespiegelt hat“, betonte der Sportliche Leiter Roland Zarycka. Die Bandlkramerlandler halten damit nach zwei Partien beim Punktemaximum – das gelang ihnen zuletzt in jener 2. Klasse-Saison, an deren Ende sie den Meistertitel einsackten: 2017/18.

„AUF DIESEM SPIEL KANN MAN AUFBAUEN“ Für Absteiger SV Windigsteig war der Saisonstart mit einigen Kaderänderungen nicht leicht. Besonders der Abgang von Langzeit-Tormaschine Petr Liska nach siebeneinhalb Jahren schmerzte. Nach der Niederlage gegen Hoheneich sei aber laut Sektionsleiter Reinhard Höfler nun schon ein Aufwärtstrend erkennbar, gegen Vorjahres-Schlusslicht Rastenfeld reahbilitierte sich die Hruby-Elf und deklassierte den UFC 6:0. „Gegenüber dem vorigen Spiel waren wir viel lauffreudiger und besser in den Zweikämpfen. Das schlug sich auch auf das Ergebnis nieder. Es war ein gutes Spiel, auf dem man aufbauen kann“, sagte Höfler, dessen Team gleich zwei Bezirksduelle binnen einer Woche bevorstehen: Am Mittwoch gibt's den Nachtrag gegen Siegharts, am Sonntag geht's gegen Pfaffenschlag.