Die Haie haben ihre Beißkraft wieder entdeckt

„Wir haben uns sicher gesteigert.“ So beantwortet Hoheneich-Trainer Ernst Gull die Frage, wie er die Rückrunde im Vergleich zur Hinrunde sieht. Die Ergebnisse spiegeln das auch großteils wieder. Neben einem 1:0-Sieg gegen Pfaffenschlag konnte Rastenfeld überlegen mit 6:0 geschlagen werden. Auch gegen Großdietmanns war man am Montag erfolgreich, gewann 3:1. Die Partien gegen Langschlag und Arbesbach gingen zwar verloren, chancenlos waren die Haie aber auch in diesen Spielen nicht. Gegen Arbesbach waren sie am Freitag sogar 2:0 voraus, dann wurden ihnen aber eigene Unachtsamkeiten zum Verhängnis.

Das Spiel vom Freitag zeigt, dass es grundsätzlich nicht schlecht läuft, es aber auch Bereiche gibt, mit denen die Haie gerade noch zu kämpfen haben: „Wir haben sehr bemüht gespielt, es waren aber zu viele Eigenfehler und wir haben zu wenig Chancen verwertet“, fasste Gull das Spiel gegen den Aufstiegskandidaten zusammen. Gerade bei der Chancenauswertung ist der Trainer selbst etwas ratlos: „Ich weiß nicht, was man dagegen machen kann. Es tut weh, dass wir so viele Chancen brauchen. Die Gegner nutzen ihre hochkarätigen Gelegenheiten, das macht dann natürlich den Unterschied aus.“

Selbst gegen Rastenfeld, wo sechs Tore erzielt wurden, sei laut dem Trainer mehr möglich gewesen. Bis auf die Probleme beim Abschluss ist Gull aber mit seiner Mannschaft zufrieden: „Wir nehmen die Zweikämpfe an, sind aggressiv, das passt.“ Der 3:1-Sieg gegen Großdietmanns zeigte, dass die Mannschaft an einem guten Tag schwer zu besiegen ist.

Ein wichtiger Bestandteil im Spiel von Hoheneich ist Vaclav Samec, der im Winter von Lokomotiva České Velenice zu den Haien wechselte. Gull: „Ich bin sehr zufrieden mit ihm, er hat in jedem Spiel genau das umgesetzt, was ich mir erwartet habe. Er ist auch ein cleverer Spieler, fungiert als Schaltzentrale. Würde er in der Mitte fehlen, wäre es ganz schwer für uns.“ Wie Hoheneichs Spiel ohne Samec aussehen würde, konnte man bislang auch noch nicht beobachten, er spielte in der Rückrunde nämlich alle Partien durch.

Tabellen-Situation ist sehr eng

Der zweite nennenswerte Neuzugang, Marek Urazil, muss bislang etwas ambivalenter gesehen werden. Einerseits traf er in vier Spielen dreimal, erzielte gegen Pfaffenschlag das Goldtor zum 1:0-Sieg, andererseits kann er als Stürmer zur besseren Chancenverwertung sicher auch einen erheblichen Teil beitragen.

Insgesamt ist es schwer vorherzusehen, wo Hoheneich am Ende der Saison stehen wird, denn gerade im mittleren Tabellendrittel sind die Mannschaften nur durch wenige Punkte getrennt. Vor der Rückrunde war das Ziel des Trainers, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Wenn sie weiterhin gute Leistungen abrufen und es schaffen, vor dem gegnerischen Tor kaltschnäuziger zu werden, ist das jedenfalls machbar. Und wer weiß, vielleicht gelingt ihnen ja sogar noch mehr.