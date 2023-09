Die Hoheneicher Haie fanden ihre Beißkraft wieder

„Wenn wir wieder in Normalform spielen, glaube ich schon, dass ein Punkt möglich ist“, sagte Hoheneich-Trainer Karl Geist in der Vorwoche angesprochen auf das bevorstehende Spiel gegen Großsiegharts. Dank des 2:0-Siegs sind es nun sogar drei Punkte für die Geist-Elf geworden. Überhaupt schaffte Hoheneich es als erste Mannschaft, Groß-Siegharts Punkte abzuknöpfen.

Ein wesentlicher Faktor für den Sieg der Haie war, dass sie ihre Startschwierigkeiten ablegen konnten. In den letzten Spielen mussten sie in den ersten zwanzig Minuten noch jedes Mal Gegentreffer hinnehmen, gegen Groß-Siegharts drehten sie den Spieß aber um, gingen selbst in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. „Ich habe den Spielern gesagt, dass wir sofort präsent sein müssen. Das hat dieses Mal auch funktioniert“, erklärte Geist.

Siegharts nie ins Spiel kommen lassen

Ansonsten hebt der Trainer auch die kämpferische Leistung seiner Mannen hervor: „Wir sind defensiv gut gestanden, haben gut dagegengehalten. Die Sieghartser haben nicht gewusst, wie sie uns knacken sollen. Ich könnte mich zum Beispiel gar nicht daran erinnern, dass wir nach einem Ausschuss von uns ein Kopfballduell verloren hätten. So haben wir sie gar nicht ins Spiel kommen lassen.“ Dass das Spiel umkämpft war, zeigt auch ein Blick in die Statistik: Schiedsrichter Arif Ünlü zeigte im Laufe der Partie gleich zehn Spielern die Gelbe Karte.

Was die Leistung von Hoheneich noch beachtlicher macht, ist, dass die Geist-Elf am Sonntag ohne Torgarant Simon Hric auskommen musste. Er verletzte sich im Spiel gegen Eibenstein und muss möglicherweise sogar die gesamte restliche Herbstsaison pausieren. Das genaue Ausmaß der Verletzung ist derzeit aber noch nicht bekannt. Dass es ein schwerer Schlag wäre, wenn der Stürmer, der bislang in vier Spielen fünf Tore erzielt hat, länger ausfallen würde, weiß Geist: „Er ist mit seiner Schnelligkeit ein Torgarant, so ein Ausfall schmerzt natürlich.“ Der Trainer hat aber schon zwei Spieler im Kopf, die Hric ersetzen könnten: „Mit Martin Silmbrod senior und junior haben wir zwei Spieler, die wir da auch einsetzen können.“ Ersterer zeigte gegen Siegharts bereits sein Können. Er wurde eingewechselt und traf zum 2:0-Endstand.

Jetzt geht's nach Allentsteig

Die jungen Neuzugänge Daniel Trötzmüller, Leon Breit und Niko Mager waren aus unterschiedlichen Gründen auch nicht mit von der Partie. Generell möchte Geist weiterhin auf die Jungen setzen, merkte aber an, dass der Kader am Sonntag auch ohne die Neuzugänge jung war: „Bis auf Martin Silmbrod senior haben wir fast ausschließlich junge Spieler. Der Mannschaftsschnitt liegt bei circa 25 Jahren, das ist eigentlich ideal.“

Generell ist der Trainer nach dem Sieg sehr positiv gestimmt: „Ich bin momentan sehr zufrieden. Wir haben die Niederlage gegen Eibenstein sofort wiedergutgemacht, das ist gut für die Moral.“ Bleibt die Stimmung in Hoheneich so gut, dann sollte auch das Auswärtsspiel gegen Nachzügler Allentsteig am Sonntag keine größere Hürde darstellen.