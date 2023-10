Erste Chance auf Platz zwei vergeben

Durch das Unentschieden im Topspiel zwischen Groß-Siegharts und Arbesbach eröffnete sich für Hoheneich am Sonntag die Möglichkeit, auf den zweiten Tabellenrang zu klettern. Am Ende blieb der Traum vom zweiten Rang jedoch unerfüllt, da das Heimspiel gegen Rappoottenstein ging mit 1:4 deutlich verloren ging. Dabei war der Spielverlauf aber gar nicht so eindeutig, wie Trainer Karl Geist erklärt: „Es war eine ebenbürtige Partie. Hermann Kreindl hat seine Mannschaft gut eingestellt. Da wir keinen richtigen Stürmer auf dem Feld hatten, haben wir einfach zu wenige Chancen verwertet und Rappottenstein hat eben vier Mal getroffen. Wir haben meinen Spielplan aber auch nicht ganz umgesetzt.“

Die Haie hatten mit mehreren Ausfällen zu kämpfen. Robin Zach, Michael Böhm und Martin Silmbrod sen. waren nicht mit von der Partie, zudem waren einige Akteure angeschlagen. „Man merkt die Ausfälle natürlich, wir haben keinen 20-Mann-Kader in der Kampfmannschaft“, erklärt Geist. Besonders bitter ist dabei die Verletzung von Silmbrod, der sich beim Training den Mittelhandknochen gebrochen hat. Er ist nach Simon Hric bereits der zweite Stürmer, der den Haien nun fehlt. Im Winter werde man deshalb nach einer Offensivkraft Ausschau halten, jedoch nur zuschlagen, wenn man wirklich überzeugt sei, so der Trainer.

Geist will sich aber nicht auf die fehlenden Spieler ausreden und nennt weitere Gründe für die Niederlage: „Nach dem 2:0 gegen Pfaffenschlag haben die Spieler geglaubt, dass wir jetzt gleich wieder gewinnen. Auch die Tabellensituation hat eine Rolle gespielt. Wir haben eine junge Truppe, da kann man das nicht alles ausblenden. Das ist der Fußball, da hängen viele Faktoren zusammen. Wir sind aber noch weit davon entfernt, wo wir vielleicht einmal hinkommen könnten“, gibt der Trainer auch seine Einschätzung zu einem möglichen Meistertitel.

Gegen Arbesbach hat die Geist-Elf gleich die nächste Chance, zweitstärkste Kraft der „Zentral“ zu werden. „Mit den Verletzten wird es schwierig. Arbesbach hat eine gute und junge Truppe. Aber wir müssen abwarten, vielleicht können wir dort überraschen.“