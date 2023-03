Haie holten sich Feinschliff im Trainingslager

Der SV Haie Hoheneich absolvierte an seinem spielfreien Wochenende ein Trainingslager in Třeboň. Trainer Ernst Gull war glücklich über das Auftreten seiner Mannschaft: „Ich war sehr zufrieden, nur die Teilnehmerzahl war etwas dezimiert. Die Mannschaft war engagiert und ehrgeizig, auch die Disziplin hat gepasst.“

Hoheneich testete dort auch gegen Rapšach, ein unterklassiges Team, das 8:1 besiegt wurde. In die Meisterschaft starten die Haie am Sonntag gegen Langschlag. „Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen“, sagt Gull, der im Frühjahr in der Tabelle weiter rauf will. Die Neuzugänge David Smolen und Marek Urazil sind wegen Verletzungen zum start fraglich