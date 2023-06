Nachfolger schon da: Hoheneich trennt sich von Ernst Gull

Überraschung am Saisonende in Hoheneich! Nach sechs Siegen und einem Unentschieden aus zehn Spielen in der Rückrunde coachte am Samstag gegen Karlstein plötzlich Karl Geist anstelle von Ernst Gull die Haie. Das entsprach allerdings nicht ganz dem Plan, wie der Sportliche Leiter Dietmar Geist erklärt: „Eigentlich wollten wir die Saison mit Ernst Gull zu Ende spielen. Als ich ihm gesagt habe, dass wir über die Saison hinaus nicht mehr mit ihm weitermachen wollen, hat er aber sofort aufgehört.“

Der Sportliche Leiter erklärt auch, wieso generell ein Trainerwechsel geplant war: „Es steckt mehr in der Mannschaft. Wir haben in letzter Zeit zwar wirklich gut gespielt, dennoch glauben wir, dass bei den Trainings und in den Spielen nicht das aus den Spielern herausgeholt wurde, was möglich wäre. Deshalb wollten wir frischen Wind in die Mannschaft bringen. Es hat aber nur mit dem Sportlichen zu tun, wir haben uns alle gut mit ihm verstanden“, beteuert Dietmar Geist.

Gull von Kommunikation des Vereins enttäuscht

Hoheneich hatte einige Kandidaten im Auge und entschied sich schließlich für den ehemaligen Obmann des Vereins und Bruder des Sportlichen Leiters, Karl Geist. „Karl war früher Obmann, wird sich in Zukunft aber voll auf den Trainerjob konzentrieren. Die Spieler waren in die Entscheidung miteingebunden, haben sich für ihn ausgesprochen. Er kennt auch fast alle Spieler im Verein bereits. Außerdem kennt er aus seiner Zeit als Nachwuchstrainer viele junge, heimische Fußballer, auf die wir in Zukunft vermehrt setzen wollen“, so Dietmar Geist. Man sei auch bereits mit einigen Talenten im Gespräch.

Ernst Gull ist über die Art und Weise, wie der Trainerwechsel ablief, nicht glücklich: „Ich hätte mir mehr Kommunikation gewünscht. Das ganze ist hinter meinem Rücken gelaufen, ich habe nicht damit gerechnet. Nachdem der Wechsel bereits beschlossen war, hätte ich mich bei den letzten beiden Spielen fehl am Platz gefühlt, habe deswegen sofort aufgehört.“ Persönlich hat sich der Trainer nichts vorzuwerfen: „Natürlich bin ich enttäuscht. Ich habe viel in den Verein investiert. Wir hatten eine konkurrenzfähige Mannschaft, die Rückrunde ist gut gelaufen. Wichtig ist mir aber, dass ich mit mir selbst im Reinen bin. Ich kann mir nichts vorwerfen, habe mit vollstem Einsatz gearbeitet.“

Beim Debüt gleich mit neuem Spielsystem

Das Trainerdebüt von Karl Geist lief am Samstag nicht ganz nach Plan: Gegen Karlstein waren die Haie mit 1:6 unterlegen. „Wir haben gleich ein neues Spielsystem ausprobiert. Es hat nicht schlecht funktioniert, muss aber natürlich wie alles andere auch in der Vorbereitung erst verfeinert werden. Zudem haben am Samstag einige Stammkräfte gefehlt“, erklärt Dietmar Geist. Für die Zukunft liegen die Erwartungen aber hoch: „Wir wollen nächste Saison unter die ersten Vier kommen. In den Jahren darauf wollen wir dann auch in die Erste Klasse aufsteigen“, so der Sportliche Leiter über die Ziele des Vereins.

Derzeit liegt Hoheneich nach einer ausbaufähigen Hinrunde und einer starken Rückrunde abgesichert am siebten Platz. Mit einem Sieg im letzten Meisterschaftsspiel gegen Meister Waldhausen könnte Rang sechs noch erreicht werden. Voraussetzung dafür ist, dass Großdietmanns im großen Abschiedsderby gegen Kirchberg nicht gewinnt.