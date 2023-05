Mühsam ernährt sich das Kirchberger Eichhörnchen

Vier Punkte fehlten Kirchberg letzte Saison auf Meister Nondorf, gegen den man am letzten Spieltag im Sechs-Punkte-Spiel 1:3 verlor. In dieser Saison ist der Meistertitel für Kirchberg schon jetzt rechnerisch nicht mehr möglich. Als schlechteste Bezirksmannschaft liegt die zur Vorsaison kaum veränderte Weixelbraun-Elf nur auf dem neunten Platz.

Das liegt unter anderem daran, dass die Mannschaft die Hälfte ihrer Spiele mit einem Remis beendete. In der bisherigen Liga gab es ligaweit insgesamt 16 Unentschieden, ganze neun davon waren mit Kirchberger Beteiligung. Vor der Rückrunde war es sogar ein dezidiertes Ziel des Trainers, weniger Remis zu spielen. Dennoch gab es auch nach der Winterpause bereits wieder drei Unentschieden. Dass sich das schlecht auf die Tabellensituation auswirkt, liegt auf der Hand.

Was die vielen Unentschieden jedoch auch zeigen, ist, dass die Weixelbraun-Elf grundsätzlich mit allen Mannschaften mithalten kann. So konnte Kirchberg zum Beispiel gegen Waldhausen, Karlstein/Thaya und Arbesbach punkten. Trainer Patrick Weixelbraun ist selbst auch der Meinung, dass die Leistungen nicht so schlecht seien: „Ich glaube, dass unser Fußball eigentlich gut ist. Die Tabelle spiegelt unsere Leistung aber nicht wider. Wir bringen derzeit einfach keine Resultate auf den Platz.“ Der Trainer erklärt auch den Unterschied zur Vorsaison: „Da lief alles fast automatisch, der Ball ist dann auch oft ins Tor gesprungen. Derzeit müssen wir eher davon ausgehen, dass der Ball nicht reingeht.“

Auch einige Ausfälle hindern die Mannschaft daran, richtig in Fahrt zu kommen. So fehlte beispielsweise der Tscheche Jan Tuma in der gesamten Hinrunde, Stammkraft Daniel Madl konnte seit der Winterpause noch kein Spiel absolvieren und auch Stürmer Rostislav Tomek war des Öfteren verhindert. Am Samstag musste dann auch noch Matěj Říha verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Wann er wieder einsatzbereit sein wird, kann man derzeit noch nicht sagen. Für Říha kam in der Halbzeit gegen Bad Großpertholz der 16-jährige Manuel Kammerer ins Spiel, der in der Nachspielzeit einen Elfmeter für seine Mannschaft herausholte. „Er ist technisch stark, ein Spieler für die Zukunft“, erklärt Weixelbraun.

In den nächsten zwei Runden warten mit Karlstein/Thaya und Waldhausen die zwei derzeit besten zwei Mannschaften auf Kirchberg. Der Tabelle möchte Weixelbraun nicht mehr so viel Beachtung schenken: „Mit den Ausfällen wird es ganz schwer. Ich habe den Spielern erklärt, dass wir nicht mehr auf die Tabelle schauen, sondern einfach von Spiel zu Spiel versuchen, das beste herauszuholen und aus jeder Partie zu lernen.“