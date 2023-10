Leistungen passten nicht: Legionär vor die Tür gesetzt

Aufmerksamen Beobachtern wird beim Blick auf den Kirchberger Kader beim Heimspiel gegen die SG Karlstein/Thaya nicht entgangen sein, dass dort ein prominenter Name fehlte. Jiri Hamr wurde nämlich nicht aufgeboten. Dass liegt daran, dass der junge Tscheche überhaupt nicht mehr für den SV Kirchberg auflaufen wird. Der Verein trennte sich schon drei Runden vor Ende der Herbstsaison vom Stürmer, der erst in der Sommerpause zur Weixelbraun-Elf gestoßen war.

„Es hat einfach von der Leistung her nicht gepasst“, erklärt Trainer Patrick Weixelbraun die Entscheidungsfindung. „Ein Legionär soll ja doch Schwung in die Mannschaft bringen. Es ist aber von Anfang an nicht gut für ihn gelaufen, er hat ja auch kein einziges Tor erzielt. Ihn jetzt in den letzten Spielen jeweils für 20 Minuten einzusetzen, hätte sich auch nicht mehr ausgezahlt.“

Zuletzt nur mehr Ergänzungsspieler

Dass Kirchberg mit Hamr nicht ganz zufrieden war, zeigten schon die Einsatzzeiten in letzter Zeit. Er wurde immer mehr zum Ergänzungsspieler, kam in den vergangenen drei Partien überhaupt nur mehr von der Bank. Die vollen 90 Minuten absolvierte er überhaupt nur in einem einzigen Spiel. Zum Vergleich: Jan Stary und Michael Prucha, die beiden anderen Legionäre, die im Sommer zum Verein gestoßen waren, starteten bislang jede Partie und absolvierten bis auf eine Ausnahme auch jedes Mal die volle Länge.

Weixelbraun führt zudem eine sprachliche Barriere ins Treffen, die dazu geführt habe, dass sich Hamr kaum in die Mannschaft integrieren konnte. „Er hat kaum Deutsch oder Englisch gesprochen, war auch wenig bemüht, sich mit uns zu verständigen“, so der Trainer.

Neuigkeiten gibt es außerdem bei David Steininger, der sich in Runde sieben gegen Arbesbach schwer verletzt hatte. Er wurde nun operiert und fällt mit Sicherheit bis zum Sommer aus. Auch ein Einsatz in der Hinrunde der nächsten Saison ist fraglich.