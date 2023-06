Griff zum Titel: Zelinsky-Elf will gleich den ersten Matchball nutzen

Am Freitag bittet Tabellenführer Waldhausen die SG Karlstein/Thaya zum Tanz, das bei einem Spiel weniger aktuell neun Punkte Rückstand auf die Spitze aufweist. Ein Punkt reicht der Zelinsky-Elf schon zum Coup. Die Bilanz ist beeindruckend. Das 4:1 in Bad Großpertholz war der neunte Sieg im zehnten Rückrundenspiel, nur beim 3:3 gegen Eibenstein gab man Punkte ab.

Trainer Patrik Zelinsky will sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. „Die ganze Mannschaft brennt auf den Titel und wir hoffen, dass er uns nächste Woche vor eigenem Publikum auch gelingen wird.“ Vor allem der Breite Kader erfreut den Erfolgscoach, wie er betonte: „Was mich extrem glücklich macht ist, dass alle Spieler, die in den letzten drei Spielen für die Verletzten in die Mannschaft nachgerückt sind, nicht nur Ergänzungsspieler waren, sondern sich als richtige Leistungsträger erwiesen haben.“

Das Ergebnis des Spitzenspiels hat natürlich auch Auswirkungen auf das Rennen um den Vize-Meistertitel. Arbesbach hat sich hieraus bereits verabschiedet. Langschlag, hält derzeit, genau wie Karlstein, nach 21 Spielen bei 46 Punkten. Das 3:2 in Eibenstein war der achte Sieg hintereinander. Die letzte Niederlage gab's gegen Waldhausen.