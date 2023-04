Der Dietmannser Schatz an Erfahrung

Werbung

Mit Ondřej Hačka, Jiři Hrbac, Michal Mašat, Jaroslav Ludačka und Petr Janda standen beim 2:2-Unentschieden gegen Karlstein gleich fünf Spieler in der Großdietmannser Startelf, die mindestens 38 Jahre alt sind. Markus Budschedl, ein weiterer Routinier, fehlte verletzungsbedingt. Das Durchschnittsalter der Elf lag bei 33 Jahren – Torhüter Alexander Gruber und Offensivmann Kayra Taskin waren die einzigen, die nach der Jahrtausendwende auf die Welt kamen.

Es scheint jedoch nicht so, als würde das der Mannschaft derzeit Probleme bereiten. Großdietmanns ist gerade bester Bezirksverein der Liga, konnte mit dem Unentschieden gegen den Tabellendritten ein weiteres Mal beweisen, dass ihnen der Platz im vorderen Drittel zusteht. David Artner, Sportlicher Leiter von Bad Großpertholz, warnte vor dem Rückrundenauftakt sogar vor der Routine der Masat-Elf. Diese machte sich im Auftaktspiel auch bemerkbar. Bad Großpertholz war über weite Strecken der Begegnung die spielbestimmende Mannschaft, in den letzten Minuten erzielte Jaroslav Ludacka dann aber den Siegtreffer für Großdietmanns. Auch sonst gehen viele Treffer aufs Konto der Routiniers, wo vor allem Altstar Ondrej Hacka für die Tore zuständig ist. Er trifft im Durchschnitt sogar jedes Spiel.

Was sagt Sportlicher Leiter Lucas Simon zum Alter der Mannschaft? „Uns ist natürlich bewusst, dass wir eine alte und erfahrene Truppe haben. Solange es so läuft, wie jetzt gerade, brauchen wir aber nicht von Verjüngung sprechen. Wir haben aber auch bereits den einen oder anderen Spieler, der in die Kampfmannschaft hineinschnuppern darf.“ Einer davon ist der 2003 geborene Mathias Pichler, der schon einige Male von Beginn an spielte und in dieser Saison bereits zwei Treffer erzielte.

„Man muss abwarten, was die Zukunft bringt“

Durch die Routine des Kaders fällt es scheinbar auch Neuzugängen relativ einfach, sich in die Mannschaft zu integrieren. So haben sich zum Beispiel Himmet Balli und Ahmed Cetin, die in Hoheneich großteils in der Reserve eingesetzt wurden und im Winter zum SVU stießen, mittlerweile in die Kampfmannschaft hineingespielt. „So wie die Leistungen in den letzten zwei Spielen waren, muss man sagen, dass die beiden durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Sie sind auch vielseitig einsetzbar“, erklärt Simon. Balli erzielte gegen Karlstein den 2:2-Ausgleich, Cetin brachte den SVU im Testspiel gegen Kautzen in Führung. Auch Neuzugang Sebastian Schrammel – ein Dietmannser Eigengewächs, das aus Gmünd zurückkehrte – traf gleich bei seinem Debüt.

Derzeit läuft es also gut für den SVU, aber wie geht man zukünftig mit dem alternden Kader um? „Man muss schauen, was die Zukunft bringt. Wir haben noch nicht besprochen, wer wie lange weitermacht. Unser Fokus liegt darauf, dass wir Woche für Woche gute Partien abliefern“, so Simon.

Am Ostersonntag wartet mit Waldhausen ein starker Gegner auf die Masat-Elf, der fulminant in die Rückrunde startete. Ob die Großdietmannser Routine ausreicht, um am Ende etwas Zählbares aus Waldhausen mitnehmen zu können, wird sich zeigen.