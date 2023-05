Dietmanns vor dem Rückzug? „Kein Kommentar“

Sportlich läuft es für den SVU Großdietmanns nach der spielfreien Runde wieder gut. Am Wochenende feierte die Masat-Elf einen 6:2-Sieg gegen Schlusslicht Rastenfeld und liegt als bester Bezirksverein der Liga auf Rang fünf. Allerdings ziehen über Dietmanns dunkle Wolken auf, wenn man den Gerüchten glauben schenken darf.

Auf den Gmünder Sportplätzen häufte sich zum Wochenende hin das Gemunkel, dass der SVU Großdietmanns am Ende dieser Saison den Spielbetrieb einstellen würde. Etliche Spieler sollen auch bereits mit anderen Vereinen in Kontakt stehen. Der Verein dementiert nicht, möchte dazu aber noch keinen Kommentar abgeben, wie der Sportliche Leiter Lucas Simon erklärt.

Der 2005 gegründete als Nachwuchsverein gegründete SVU Großdietmanns ist erst in der Saison 2015/16 in den Erwachsenenfußball eingestiegen, spielt derzeit seine achte Saison in der 2. Klasse Waldviertel (erst Süd, jetzt Zentral). Aufgrund der Altersstruktur der Mannschaft stellt sich die Zukunftsfrage schon länger. Vor einigen Wochen sagte Simon dazu: „Uns ist natürlich bewusst, dass wir eine alte und erfahrene Truppe haben. Solange es so läuft, wie jetzt gerade, brauchen wir aber nicht von Verjüngung sprechen. Wir haben aber auch bereits den einen oder anderen Spieler, der in die Kampfmannschaft hineinschnuppern darf. Man muss schauen, was die Zukunft bringt. Wir haben noch nicht besprochen, wer wie lange weitermacht.“