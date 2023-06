Dietmannser verabschiedeten sich mit Sieg aus dem Erwachsenen-Kick

„Es war ein wunderschöner Abschluss.“ So beschreibt der Sportliche Leiter Lucas Simon das letzte Spiel des SVU Großdietmanns im Erwachsenenfußball. Im Derby gegen Kirchberg setzten sich die Hausherren mit 2:0 durch und zeigten noch einmal allen, was in der Mannschaft steckt.

„Es war ein hochverdienter Sieg. Wir haben den Ball gut gehalten und hatten auch viel mehr Ballbesitz“, erklärt Simon. Auch Kirchbergs Trainer Patrick Weixelbraun lobte den Gegner: „Sie waren extrem motiviert, haben verdient gewonnen.“ Die Reservemannschaft des SVU konnte mit einem 4:2-Sieg ebenfalls ein letztes Mal aufzeigen.

Positive Emotionen überwogen

Generell überwogen zum Abschluss eher die positiven Emotionen: „Natürlich ist niemand glücklich darüber, dass es nicht mehr weitergeht. Nachdem wir es aber alle schon länger gewusst haben, haben wir es auch schon verarbeiten können. So haben wir am Ende den Abschluss noch etwas feiern können, das hat gut gepasst“, erklärt Simon.

Die Reaktionen auf das Aus der Dietmannser waren eindeutig. „Es waren eigentlich alle überrascht. Auch der Verband selbst hätte nicht damit gerechnet, dass wir aufhören. Es wäre aber nicht mehr weitergegangen, so ehrlich muss man sein“, so der Sportliche Leiter. Das liegt daran, dass einige Spieler die Schuhe generell an den Nagel hängen wollen. Neben Jaroslav Ludacka und Ondrej Hacka, der im letzten Spiel beide Treffer erzielte, wollen auch einige junge Spieler mit dem Fußballspielen aufhören.

Spieler verteilen sich auf umliegende Vereine

Die anderen Spieler verteilen sich auf umliegende Vereine. Sebastian Schrammel und Kayra Taskin zieht es zurück zum SC Gmünd. Wie es für die anderen weitergeht, ist noch nicht restlos geklärt. „Für viele ist aufgrund der Freundschaft, die sich über die Jahre entwickelt hat, Eibenstein eine gute Station“, erklärt Simon, der auch selbst vermutlich diesen Weg einschlagen wird.

In Zukunft will sich der Verein auf die Jugendarbeit konzentrieren, eine Rückkehr zum Erwachsenenfußball ist aber nicht ausgeschlossen: „Wenn es fußballinteressierte Leute gibt, die den Verein weiterführen wollen, kann es schon sein, dass wie vor acht Jahren wieder eine Mannschaft gestellt wird“, erklärt der Sportliche Leiter.