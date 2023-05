Zu wenige Spieler: SVU Großdietmanns hört im Sommer auf

Es ist offiziell: Der SVU Großdietmanns wird nach acht Jahren im Erwachsenenfußball in der nächsten Saison keine Kampf- und Reservemannschaft stellen, sich wieder rein auf die Nachwuchsarbeit konzentrieren. Obmann Hermann Budschedl bestätigt nun bereits seit Längerem herrschende Gerüchte (vor zwei Wochen wollte der Verein dazu noch nicht Stellung beziehen).

„Wir wollen bei der Entwicklung, dass immer mehr Spielern im Amateurbereich Geld gezahlt wird, nicht mitmachen“, sagt Budschedl. „Das Problem ist, dass man keine Spieler mehr bekommt, die freiwillig Fußball spielen, ohne bezahlt zu werden. Die Freude und der Spaß am Fußball sind leider etwas verloren gegangen.“

Der SVU Großdietmanns hätte für die nächste Saison nämlich einige neue Spieler gebraucht, da etwa zwei Drittel der aktuellen Akteure aufgrund ihres Alters oder der Ausbildung die Schuhe an den Nagel hängen wollen. Die Schwierigkeit, Spieler aus der eigenen Jugend zu halten, erschwere die Situation zusätzlich.

Pause vorerst für eine Saison geplant

Der Obmann erklärt, dass das schon in den Anfängen des Vereins keine einfache Situation war: „Wir sind damals bis zur U15 zwei Mal Meister geworden. Die Spieler sind alle zu Vereinen in der Umgebung gewechselt, die ihnen Geld geboten haben. Es war überall bekannt, dass die Spieler gut ausgebildet waren. Auch die Eltern wollten oft, dass ihre Kinder in den höheren Ligen spielen. Das vorgeschriebene Geld, das der Verein als Ausbildungsentschädigung für solche Spieler erhält, ist aber ziemlich gering“, so Budschedl.

Die Stilllegung gilt vorerst für ein Jahr, der Obmann ist sich aber bewusst, dass eine Rückkehr schwierig wird: „Wir sehen das ganze schon realistisch. Ein Comeback innerhalb eines Jahres wird es vermutlich nicht geben. Jetzt spielen wir auf jeden Fall einmal ein Jahr nicht, dann werden wir die nächsten Schritte einleiten. Die Möglichkeit, nach dem einen Jahr Pause wieder einzusteigen, bestünde aber jedenfalls.“ Die Jugendarbeit des Vereins bleibt aber weiterhin bestehen. Gespräche darüber, wie das in Zukunft am besten geschieht, folgen diese Woche.

„Wollen Saison noch mit Anstand zu Ende spielen“

„Es waren sehr schöne acht Jahre“, blickt Budschedl zurück. „Wenn man einen Verein aufbaut, dann hängt viel Herzblut daran. Ich nehme es aber mit Fassung, weil ich weiß, dass der Weg, den wir gehen hätten müssen, nicht der richtige wäre.“

In der aktuellen Saison läuft es für Großdietmanns gut. Derzeit liegt die Masat-Elf als beste Bezirksmannschaft auf Rang fünf, mit Eibenstein und Kirchberg warten in den letzten Runden auch noch zwei Derbys. Budschedl: „Wir wollen die Saison mit Anstand und Würde zu Ende spielen und einen gebührenden Abschluss feiern. Richtige Ziele gibt es aber nicht mehr.“