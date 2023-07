Spielhofer retour in Pfaffenschlag

Alte Liebe rostet nicht – so oder so ähnlich gilt das wohl auch für den SC Pfaffenschlag und Martin Spielhofer. Der 53-Jährige ist neuer (alter) SCP-Trainer.

NEUAUFSTELLUNG FINALISIERT „Nach dem Rückzug von Wolfgang Meyer als Sektionsleiter war das für mich als Trainer und Sektionsleiter schon sehr intensiv“, erzählt der nunmehrige Ex-Coach Markus Masch, der fortan den neugeschaffenen Sportdirektoren-Posten übernimmt. „An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal bei Wolfgang Meyer für die langjährige Arbeit bedanken“, betonte Masch, der im Verein daraufhin eine Neuausrichtung und Aufgabenverteilung anregte. Das neue Team steht nun: Er selbst wird, wie erwähnt, Spordirektor. Michael Rameder, der erst zuletzt seine Schuhe an den Nagel hängte, sein Stellvertreter. Markus Radlherr wiederum feiert ein Comeback als Sektionsleiter.

TRAINERFRAGE GELÖST Die vermeintlich wichtigste Antwort wurde auch gefunden: Martin Spielhofer wird wieder Trainer – und das zum wiederholten Mal. Zuletzt stand er vor etwas mehr als einem Jahr an der Pfaffenschlager Seitenline. Damals allerdings nicht einmal für ein gesamtes Spiel: Beim 2:2 gegen Windigsteig flog er vom Platz, stand folglich auch bei seinem zweiten Spiel nicht am Feld. Anschließend warf er das Handtuch. Eine Situation, die Masch damals als „kurios“ betitelte. Obmann Stefan Fasching sagte dazumals, dass die Gründe „nicht für die Öffentlichkeit“ bestimmt seien. „Es ist alles ausgesprochen“, hielt Masch nun am Wochenende fest. Spielhofer sei der richtige Mann, solle die Mannschaft „stabilisieren“: „Es soll sportlich wieder bergaufgehen und auch die vielen jungen Spieler forciert werden.“ In der oberen Tabellenhälfte will sich der SCP kommende Saison wiederfinden – und endlich das gefühlte Trauma des 1. Klasse-Abstieges vor einem Jahr hinter sich lassen. „Es war eine schwierige Situation, die Mannschaft ist damals zerfallen. Dann hatten wir auch einen schlechten Griff bei den Legionären – aber das soll keine Ausrede sein. Der 10. Platz in der 2. Klasse ist aber sicher der Tiefpunkt in der 70-jährigen Vereinsgeschichte“, resümierte Masch schonungslos.

ERSTER NEUZUGANG FIX, TORHÜTER GESUCHT Indessen läuft auch die Kaderplanung auf Hochtouren. „Es gibt von der 1. Landesliga bis zur Reserve der 2. Klassen elf Eigenbauspieler aus Pfaffenschlag. Wir haben mit allen gesprochen“, erzählte Masch. Einer von ihnen ist auch Maschs Bruder Christian Masch-Winkelbauer, der für Vitis kickt und am Samstag 40 wurde: „Der SC Pfaffenschlag wünscht ihm alles Gute.“ Nur Heidenreichsteins Stefan Futterknecht hätte der SCP aber überzeugt. Objekt der Begierde war auch Raxendorfs Jan Dvorak, der einst sieben Jahren in Pfaffenschlag das Tor hütete, sich nun aber Amaliendorf anschloss. „Das ist das Los einer 2. Klasse, andere haben andere finanzielle Möglichkeiten“, meinte Masch. Zwei Kandidaten seien nun im Rennen. Besonders defensiv soll das Team außerdem verstärkt werden, der Kader bis zum 14. Juli stehen.