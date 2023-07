Türkisches Quartett & ein überraschendes Comeback

Legionär gibt Comeback

Nach Jahr in Deutschland ist David Formacek zurück in Groß-Siegharts.

Durchaus überraschend ist das Comeback David Formaceks. Seit Jänner schnürte der Tscheche seine Schuhe für den deutschen Klub VfB Straubing, kehrte nun ohne seinen Bruder Tomas nach einem halben Jahr wieder nach Groß-Siegharts zurück. Im Herbst traf er in zehn Pflichtspielen neunmal.

Siegharts holt Türken-Quartett

Ein Brüder-Trio und Salih Önsoy dockten in Groß-Siegharts an.

Tayyip Ersoy, Bilal Ersoy, Torwart Haci Mustafa Ersoy und Salih Önsoy – so heißt das türkische Quartett, das in Zukunft in Groß-Siegharts aufläuft. Die letzten beiden sind im Waldviertel keine Unbekannten, standen zuletzt in Diensten Hartl Haus Echsenbachs. Erstere kickten bislang in Wien.

Fünf Jahre nicht gespielt

SCP-Neuzugang kickte zuletzt 2018.

Am 20. Oktober 2018 spielte Maximilian Popp zuletzt für Waidhofens U17. Nach einer fast fünfjährigen Fußballpause schließt sich der 21-Jährige nun Pfaffenschlag an. „Er hat eine lange Pause gehabt, aber ist sehr motiviert“, sagte SCP-Sportdirektor Markus Masch, der Popps Rolle klarerweise offenließ: „Das wird man sehen.“