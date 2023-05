Drei 15-jährige Torschützen

Geschichten, die so nur der Fußball schreibt. Erst am Freitag feierte Felix Huber seinen 15. Geburtstag und wurde damit erst für den Erwachsenbereich spielberechtigt. Am Samstag schien er schon im Kader von Arbesbach und Kampfmannschaftstrainer Stephan Mayrhofer auf. Nach 78 Minuten schickte ihn sein Trainer auf's Feld, eine Viertelstunde später, in der Nachspielzeit, bejubelten sie schon gemeinsam den ersten Treffer. Huber köpfte eine Flanke gegen die Laufrichtung zum 6:2-Endstand in die Maschen. „Somit ist er der jüngste Torschütze in der Vereinsgeschichte und wahrscheinlich auch im näheren Umfeld“, freute sich der Coach natürlich auch noch am Tag nach dem Kantersieg für seinen Youngster.

Jugend am Werk

Aber auch zwei andere Jungspunde zeigten auf und fanden sich unter den Torschützen wieder. Julian Kolm traf per Abstauber zum 1:0, Christoph Kolm per Weitschuss zum 5:1. Auch die beiden Protagonisten sind gerade einmal 15 Jahre jung. „Wir haben sie bewusst von Anfang an eingesetzt und sind von ihnen belohnt worden“, so Mayrhofer, der von beiden eine äußerst starke Leistung sah. Generell ist er voll des Lobes für den Verein und die Jugendarbeit: „Wir vertrauen auf unseren Nachwuchs, haben da wirklich seit Jahren eine tolle Nachwuchsarbeit und jetzt ernten wir langsam die Früchte.“

Nicht nur die Tatsache, dass sie auf dem Feld standen, sondern auch das „Wie“ dahinter, macht Mayrhofer stolz: „Sie sind teilweise, trotz ihres Alters, schon sehr ausgefuchst und setzen die Vorgaben wirklich gut um.“ Der Trainer genießt den Moment: „Trainieren tun die Burschen ja schon ca. ein Jahr bei mir, also die Entwicklung ist wirklich gut.“