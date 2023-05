1:9 vom Saisonstart steckt Langschlag noch immer in den Knochen

Zum Frühjahrsauftakt vor rund einem Monat gab es für Hermann Kreindl und seinen UFC Lok Langschlag einen herben Dämpfer. Nach dem 1:9 gegen Titelaspirant Waldhausen rauchten die Köpfe – und tun es heute noch, obwohl es seitdem drei Siege aus drei Spielen gab.

„Man muss schon sagen, dass das Nachwirkungen gezeigt hat, überhaupt im mentalen Bereich“, sprach Kreindl frei von der Leber. Er sieht Luft nach oben, auch wenn die Ergebnisse stimmen: „Wir haben noch nicht so richtig an unser Leistungsniveau anknüpfen können. Es hapert an der Konstanz, wir haben immer wieder Durchhänger während den Spielen. Da müssen wir noch dran arbeiten.“ Nachsatz: „Es rennt noch nicht optimal. Wir spielen ergebnisorientiert, das passt. Aber wir sind noch entfernt von dem, was wir eigentlich leisten können.“

Der Meisterzug fuhr dreimal ohne Langschlag

Nicht nur das Debakel zum Start hat seine Spuren hinterlassen, auch die Tatsache, dass Langschlag in den vergangenen Jahren stets knapp daran scheiterte, Meister zu werden und nicht als Erster über die Ziellinie kam. „Wir waren jetzt drei Jahre knapp dran, das merkt man einfach. Es ist alles ein bisschen verkrampft, wir können nicht befreit aufspielen, sind immer wieder ein bisschen blockiert“, analysiert Kreindl. Jetzt wartet ausgerechnet das Derby gegen Arbesbach. Die Elf von Trainer Stephan Mayrhofer holte sich Selbstvertrauen. Nach 0:2-Rückstand gewann man schlussendlich noch relativ souverän mit 6:3 gegen Hoheneich. Kreindl blickt dem Spiel mit Spannung entgegen: „Da wird man dann wirklich sehen, wo wir stehen.“

Michael Pilz wird noch gesperrt fehlen, er bekam zwei Spiele Sperre und saß gegen Rastenfeld Spiel eins ab. Jan Marhoun, gegen Rastenfeld mit Bronchitis out, könnte wieder dabei sein.

Im Hinspiel im September gab‘s ein klares 4:0 für Arbesbach.