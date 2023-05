Ein Tor pro Spiel: Ist Pacholik überhaupt zu halten?

Im Jänner 2019 kam Stanislav Pacholik nach Österreich und schloss sich dem SV Eibenstein an. Im Sommer 2022 folgte der Wechsel nach Langschlag und seit seiner Ankunft ist der Tscheche so etwas wie der LOK-Führer.

47 Tore hat der UFC gesamt geschossen, 28 davon gehen auf das Konto von Pacholik. Seine Statistik spricht Bände. „Ja, das ist Wahnsinn, wenn man sich das anschaut“, weiß auch Trainer Hermann Kreindl, der natürlich große Stücke auf den Legionär hält. 75 Volltreffer in 75 Bewerbsspielen in Österreich – ein Pacholik-Treffer pro Spiel.

Nach dem Triplepack gegen Arbebach schwärmte der Coach, vor allem das dritte Tor strich er heraus: „Solche Tore macht nicht jeder.“ Pacholik ließ seinem Sololauf quer über den Platz einen Lupfer folgen und drehte jubelnd ab.

Dass die Quote und das generelle Auftreten des Angreifers Begehrlichkeiten weckt, ist Kreindl bewusst. „Es gibt schon Angebote aus der Landesliga. Mal schauen, ob wir ihn halten können.“ Ihm gefiel aber nicht nur der Goalgetter, sondern die komplette Truppe: „Das hat mich an frühere Zeiten erinnert. Für mich die stärkste Saisonleistung.“

Die Köpfe in Arbesbach rauchen

Was in Langschlag gefiel, brachte die Köpfe in Arbesbach natürlich zeitgleich zum rauchen. „Was im Herbst für uns gelaufen ist, läuft jetzt gegen uns“, seufzte Trainer Stephan Mayrhofer, nachdem man in sich in der Hinrunde einen Sechs-Punkte-Polster auf Waldhausen erspielte und im Frühjahr bis dato erst sieben Zähler aus ebenso vielen Spielen sammeln konnte. Damit halten Karlstein und Arbesbach nun bei 40 Punkten, Langschlag (bei zwei Spielen weniger, Anm.) bei 34. Das Rennen um Platz zwei ist denkbar knapp. Kreindl meinte: „Für den ersten Platz reicht es nicht mehr, weil sich das Waldhausen nicht mehr nehmen lässt. Aber vielleicht geht sich der zweite aus.“

Tabellenführer Waldhausen will unterdessen noch immer nichts von einer Entscheidung wissen. Trainer Patrik Zelinsky wies auf die Anzahl der gespielten Spiele hin und weiß, dass erst die Hälfte der Rückrunde absolviert ist: „Die zweite Halbzeit muss noch gespielt werden und da wird es entschieden. Wir haben noch nicht einmal den zweiten Platz sicher.“ Jetzt wartet Eibenstein, aktuell Dritter der Rückrunde.