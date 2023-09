Coach Pichler: „Jedes Spiel bringt neue Erkenntnisse“

NÖN: Sie haben ja auch selbst für Bad Großpertholz gespielt. Können Sie sich an ein früheres Vereinsjubiläum erinnern?

Peter Pichler: Ich kann mich noch an die Tribüneneinweihung erinnern. Das war zwar kein Jubiläum, aber auch schon lange her. Beim 50-Jahr-Jubiläum war ich jedenfalls noch nicht involviert. Ich habe nämlich erst mit 16 Jahren sporadisch im Verein angefangen. Richtig zu spielen begonnen habe ich mit 18 oder 19 Jahren.

Wenn Sie an den Verein denken, was geht Ihnen als erstes durch den Kopf? Vielleicht ein Erfolg, oder ein besonderes Spiel?

Pichler: Allentsteig zuhause und Pölla, an die kann ich mich zum Beispiel noch erinnern. Das waren Spiele, wo wir ganz spät noch gewonnen haben. Es waren richtig kampfbetonte und gute Partien mit viel Tempo. Wenn man da mit dem letzten Angriff noch das Tor macht, ist das natürlich super. Auch jetzt zum Wochenende gegen Rappottenstein war so ein Spiel. Das sind die schönsten Siege.

Waren Sie überrascht, als Sie der Verein nach dem Rückzug von Michal Masat gefragt hat, ob Sie Trainer werden wollen?

Pichler: Wie der Anruf gekommen ist, dass es vom Verein ein Anliegen gäbe, habe ich mir schon gedacht, dass es kommen wird. Es hat auch schon früher Gespräche mit Spielern gegeben, ob ich es mir grundsätzlich vorstellen könnte. Das war damals aber nichts Konkretes und wäre auch nicht möglich gewesen, weil ich immer auf Montage war. Komplett aus dem Nichts kam es daher jetzt aber auch nicht.

Wie gehen Sie damit um, dass der zuvor engagierte Spielertrainer trotz seiner Absage für den Trainerposten als Spieler aktiv ist? Gibt es eine gewisse Form der Zusammenarbeit?

Pichler: Er ist Abwehrchef, folglich spreche ich schon mit ihm darüber, wie er sich verschiedene Ideen vorstellen kann. Im Grunde genommen ist es mit ihm aber wie mit jedem anderen Spieler. Er mischt sich auch nicht in unsere Arbeit ein und spielt sehr mannschaftsdienlich.

Hatten Sie unabhängig vom jetzigem Engagement vor, einmal als Trainer tätig zu werden?

Pichler: Nein, das hatte ich eigentlich nie vor. Ich habe momentan unter der Woche die nötige Zeit, dadurch hat sich die jetzige Situation ergeben.

Wie ist Ihr Einstieg ins Trainergeschäft gelaufen? Haben Sie sich schon gut eingefunden?

Pichler: Es gibt natürlich immer etwas Neues zu lernen. Jedes Spiel bringt Erkenntnisse, was man besser machen kann. Auch im Training merkt man bald, was man anders machen kann und wie gut betimmte Übungen funktionieren. Am Anfang war es natürlich nicht einfach, aber ein wenig Erfahrung sammelt man ja auch schon, während man selbst noch spielt. Ich versuche jene Dinge anzuwenden, bei denen ich glaube, dass sie in meiner aktiven Zeit den meisten Erfolg gebracht haben. Dadurch finde ich mich schon ganz gut zurecht.

Wie bewerten Sie die Sommertransfers?

Pichler: Ich bin auf alle Fälle zufrieden, die Einstellung von ihnen passt. Michal Masat ist beim Stellungsspiel in der Verteidigung gut. Bei Miroslav Kučera weiß man sowieso, wie stark er ist. Am Flügel sind wir mit Michal Stropek sicher auch stärker geworden. Wenn man Stropeks Leistung in Arbesbach und Kučeras Torquote sieht, dann ist das aber auch kein Geheimnis. Die Herausforderung für uns wird sein, dass wir die Spieler so einsetzen, dass sie ihre Stärken ausspielen können.

Die Mannschaft hat sich über den Sommer ja doch stärker verändert. Ist sie schon eingespielt oder dauert es noch, bis alle Abläufe passen?

Pichler: Das braucht noch Zeit. Es gibt sicher Dinge, die wir verbessern müssen. Am Ende der letzten Saison haben wir auch einige Spiele verloren. Um das Selbstvertrauen wieder aufzubauen, braucht es Spiele, bei denen man Erfolg hat.

Apropos Erfolg: Wie war es für Sie, dass das erste Meisterschaftsspiel gleich gewonnen werden konnte?

Pichler: Das war natürlich super, es war ja noch dazu ein Heimspiel. Leider waren aber nicht so viele Zuschauer da, wie es in Bad Großpertholz üblich ist. Meiner Meinung nach war es auch ein verdienter Sieg, der nie wirklich in Gefahr war.

Was kann die Mannschaft in dieser Saison erreichen?

Pichler: Das ist schwierig zu sagen, die Konkurrenz ist stark. Platz Fünf bis Sechs wäre das Ziel. Das können wir sicher erreichen, wir müssen dafür aber auch alles geben. Mit Pascal Pesendorfer, Alexander Weber und Benjamin Kollenz, der nicht mehr viel spielt, fehlen uns derzeit auch drei Leistungsträger. Das merkt man natürlich.

Aktueller Stand ist, dass Sie bis zur Winterpause Trainer bleiben, danach entschieden wird, wie es weitergeht. Können Sie uns schon mehr verraten?

Pichler: Nein, ich bleibe einmal bis zum Herbst Trainer. Mehr gibt es derzeit noch nicht zu sagen.

Wollen Sie auch über Ihr Engagement bei Bad Großpertholz hinaus als Trainer tätig bleiben?

Pichler: Nein, das hätte ich jedenfalls nicht vor.