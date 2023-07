Drei neue Legionäre verpflichtet

„Ich habe nicht mit so einem aktiven Transfersommer gerechnet“, erklärt David Artner, Sportlicher Leiter von Bad Großpertholz. Nach den Abgängen von Christian Bruckner, Vojtěch Přeučil und Michal Schön sowie einer Verletzung von Alexander Weber kommt es jetzt aber doch anders. Mit Miroslav Kučera, Michal Stropek und Jiri Komrksa stoßen nach Neo-Spielertrainer Michal Masat drei weitere Legionäre zum USC, außerdem docken Michael Friesenecker und Eric Killinger an.

Mirsoslav Kučera soll den nach Brand-Nagelberg abgewanderten Vojtěch Přeučil im Sturm ersetzen. Kučera ist im Waldviertel vor allem aus seiner Zeit bei Schweiggers bekannt, wo er die Hinrunde der Saison 2021/22 verbrachte. Danach spielte er in Oberösterreich bei Union Josko Kopfing in der 1. Klasse Nordwest. „Wir kennen ihn seit seiner Zeit bei Schweiggers. Wir sind sehr zufrieden, dass der Transfer jetzt funktioniert hat. Er ist ein kopfballstarker Strafraumstürmer, ist körperlich stark und kann den Ball gut behaupten. Ich traue ihm zu, dass er auch so oft wie Přeučil trifft, außerdem wird er mehr mitarbeiten und uns in schweren Spielen mehr Entlastung liefern“, ist Artner zuversichtlich.

Michal Stropek, der diese Saison bei Arbesbach spielte, soll Bad Großpertholz auf der Außenbahn verstärken. Der Transfer wurde notwendig, weil Alexander Weber in der Vorwoche an der Schulter operiert werden musste und daher nicht mit dem Rest der Mannschaft in die neue Saison starten kann. Artner: „Man kann noch nicht sagen, wie lange er wirklich ausfallen wird. Wir hätten uns auch um eine österreichische Lösung umgesehen, das hat aber nicht funktioniert. Jetzt hat sich diese Möglichkeit ergeben. Wir sind mit dem Transfer zufrieden, Michal Stropek ist vom Spielertyp genau das, was wir gesucht haben. Er läuft auf der Seite auf und ab und ist torgefährlich. In Kombination mit Kučera wird das gut passen, weil Stropek gute Flanken schlägt und Kučera abschlussstark ist.“

Komrska hütet jetzt das Tor

Durch den Abgang von Christian Bruckner nach Nondorf musste Bad Großpertholz auch einen neuen Tormann finden. Diese Rolle übernimmt in der neuen Saison Jiri Komrska, der in Österreich zuletzt das Kirchberger Tor hütete und in der Rückrunde beim tschechischen Verein SK Jankov spielte. „Er ist ein solider Tormann, wird uns einen guten Rückhalt bieten. Wir waren auch mit zwei Österreichern im Gespräch, das hat sich aber dann doch nicht ergeben“, erklärt Artner. Mit Michael Friesenecker bekommt Bad Großpertholz auch einen neuen Zweiertormann und Tormanntrainer, zudem wechselt Eric Killinger von Großdietmanns nach Bad Großpertholz

Mit Michal Masat, Radim Stanek und den drei Neuen hat der USC nun fünf Legionäre. Das soll aber keine Dauerlösung sein, wie Artner erklärt: „Es wird mittelfristig nicht unser Ziel sein, dass wir mit fünf Legionären spielen. Jetzt hat es sich aber einmal so ergeben. Wir haben sicher eine gute Mannschaft, ich bin von den Transfers überzeugt.“ Weitere Legionäre werden auf jeden Fall nicht mehr zum Verein stoßen, man suche aber noch einen Defenisv-Allrounder.