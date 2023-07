Rückzug noch vorm Debüt

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Michal Masat den USC Bad Großpertholz anstelle von Josef Sacha als Spielertrainer übernehmen wird. Aus privaten Gründen, auf die der Verein nicht näher eingehen möchte, zieht sich Masat jetzt aber doch vom Trainerposten zurück, bleibt dem USC aber auf dem Feld erhalten. Der ehemalige Spieler Peter Pichler wird die Mannschaft nun zumindest bis in die Winterpause coachen.

Die Situation ist für den Verein natürlich alles andere als ideal, der Entscheidung Masats wird aber Verständnis entgegengebracht, wie der Sportliche Leiter David Artner erklärt: „Wir wollen ihn als Verein bestmöglich unterstützen. Er kann nichts dafür, dass die Situation jetzt so ist. Er hat jetzt einfach nicht die Zeit, um sich umfassend um den Verein zu kümmern und hat uns deswegen gefragt, ob wir eine Alternative haben.“ Als Spieler wird der Tscheche dem Verein aber erhalten bleiben.

Für Neo-Trainer Pichler ist der USC die erste Trainerstation. Artner erklärt, worauf der Verein bei der Suche nach einem Ersatz für Masat geachtet hat: „Uns war es wichtig, dass wir einen Großpertholzer finden, der etwas für den Verein übrig hat und mit Ehrgeiz dabei ist.“ Diese Person scheint der USC mit Pichler gefunden zu haben: „Bei Peter wissen wir, dass das zu hundert Prozent der Fall ist. Er ist bei jedem Heimspiel dabei, kennt sich im Fußball aus und hat schon immer gut auf den Punkt gebracht, wie er die Leistungen des Vereins sieht. In unseren Augen ist er also die optimale Lösung“, so Artner.

Der Verein wird ihn bei seiner Tätigkeit auch unterstützen und ihm so den Einstieg erleichtern, wie der Sportliche Leiter erklärt: „Wir lassen ihn nicht alleine. Alexander Weber, der gerade verletzt ist, und ich werden ihm bei der Trainingsgestaltung helfen. Der Trainer ist dann aber für die Mannschaft verantwortlich und wird die Aufstellungen machen.“

Im Winter kann es zu Änderungen kommen

Wie es mit dem Trainerposten im Winter weitergeht, ist offen. „Es wäre möglich, dass Michal Masat dann übernimmt. Da kommt es darauf an, wie sich die Situation bei ihm weiterentwickelt. Wenn es mit Peter Pichler perfekt passt und er dazu bereit wäre, kann es auch sein, dass er länger bleiben wird,“ so Artner.

Das erste Training am Freitag wurde bereits von Pichler abgehalten. Nachdem das Testspiel gegen Nondorf abgesagt wurde, können die Zuschauer den USC erstmals am Freitag in Weitra unter neuer Leitung erleben. Auch die Neuzugänge Miroslav Kučera, Michal Stropek, Jiri Komrska und Eric Killinger sowie Michal Masat werden voraussichtlich dabei sein.