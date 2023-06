Trainerwechsel bei Großpertholz

Nach sechs Niederlagen in Folge, bei denen Bad Großpertholz ganze 30 Gegentore kassiert hat, zieht der USC nun die Reißleine. Coach Josef Sacha, der erst im Winter anstelle von Horst Mager übernahm, muss den Verein verlassen. Künftig wird Michal Masat, der seinen Trainerposten durch den Ausstieg von Großdietmanns aus dem Erwachsenenfußball verlor, den USC als Spielertrainer coachen. In der Reserve wird Petr Janda, zuvor ebenfalls Spieler bei Großdietmanns, neuer Spielertrainer. David Artner, Sportlicher Leiter von Bad Großpertholz erklärt, warum es schlussendlich zur Trennung von Josef Sacha kam: „Er ist ein super Trainer, bei uns hat er aber nicht mit der Mannschaft harmoniert. Er hat eine hohe Trainerausbildung, erwartet daher viel und stellt hohe Ansprüche. Das war einigen zu viel, der Spaß ging etwas verloren. Am Ende waren ja auch die Ergebnisse nicht mehr berauschend. Deshalb haben wir uns entschieden, nicht mit ihm weiterzumachen.“ Tatsächlich sprechen die Ergebnisse eine klare Sprache: Aus den ersten sechs Pflichtspielen unter Sacha konnten noch vier gewonnen werden, in der zweiten Hälfte der Rückrunde wurden dann alle Spiele verloren.

Nun soll Michal Masat, der Großdietmanns diese Saison auf den sechsten Platz führte, für frischen Wind sorgen. In Bad Großpertholz ist man sehr zuversichtlich, dass das mit ihm gelingen wird, wie Artner erklärt: „Er war unser Wunschkandidat. Wir sind sehr überzeugt, dass mit ihm wieder Aufwind in die Mannschaft kommt. Ich kenne Michal Masat sehr gut und habe auch von anderen immer gehört, dass er sowohl fußballerisch als auch menschlich top ist. Auch in Großdietmanns waren alle mit ihm zufrieden. In persönlichen Gesprächen hat sich dann schnell herausgestellt, dass er gut zu uns passt. Ich glaube, wir haben einen guten Fang gemacht.“

In der Reserve wird es mit Petr Janda ebenfalls einen neuen Spielertrainer geben. „Im Frühjahr habe das großteils ich gemacht. Das war für mich anstrengend, weil ich nachher selbst spielen musste und auch für die Spieler, weil jemand gefehlt hat, der sich umfassend um sie kümmern konnte. Deshalb wird das jetzt Petr Janda machen“, erklärt Artner.

Nach einer verkorksten Saison 2021/22, in der der USC Letzter wurde, führte Horst Mager die Mannschaft in der Hinrunde dieser Saison auf den sechsten Platz. Im Winter tauschten Mager und Sacha die Vereine. Unter dem neuen Trainer konnte Bad Großpertholz zwölf Punkte holen, der Verein rutschte auf den neunten Platz ab. Gegen das von Masat geführte Großdietmanns gab es insgesamt drei Niederlagen und ein Unentschieden.