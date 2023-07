Neuer Trainer: Kreindl wird „Ritter“

Nach dem Rücktritt von Mario Huber nach Saisonschluss präsentierte der USC Rappottenstein am Samstag Hermann Kreindl als neuen Trainer. Noch vor wenigen Tagen feierte Kreindl mit dem UFC Lok Langschlag den Aufstieg in die 1. Klasse Waldviertel. Langschlag qualifizierte sich bekanntlich als Vizemeister der 2. Klasse Waldviertel Zentral durch zwei Siege im Play-off gegen Gutenbrunn für die 1. Klasse. Eine Woche später dockte er beim Absteiger aus der 1. Klasse Waldviertel, Rappottenstein an.

„Kreindl war ein Wunschkandidat von uns. Er ist bekannt als akribischer Trainer, der junge Spieler weiterentwickeln kann. Und davon haben wir eine ganze Menge im Kader. Ich bin überzeugt, dass Kreindl der richtige Mann für uns ist“, lautet das Statement des Sportlichen Leiters der „Ritter“, Wolfgang Eichberger, der diese Position schon zehn Jahre ausübt.

Für Kreindl spricht auch noch, dass er nach dreieinhalb Jahren als Coach in Langschlag die Gegner praktisch in- und auswendig kennt. Der 63-jährige Gmünder startete als Spieler seine Karriere beim Heimatverein SV Gmünd. Weitere Stationen waren die beiden 1. Landesligisten Waidhofen und Amaliendorf.

2008 startete Kreindl im Gmünder Nachwuchs seine Trainerkarriere, wurde mit der U15-Mannschaft Meister in der Landesliga und war auch in der Funktion des Co-Trainers beim SC Gmünd tätig. Im Jahr 2016 startete Kreindl bei Brand-Nagelberg seine Karriere als Cheftrainer, feierte in der Saison 2017/2018 mit dem Verein den Meistertitel. Im Winter 2020 dockte Kreindl bei Lok Langschlag an, wurde in der Saison 2021/2022 Vizemeister, scheiterte jedoch in der Qualifikation am SV Spitz. Weiters ist Kreindl, der im Besitz der UEFA-B-Lizenz ist, schon seit über zehn Jahren als Trainer im LAZ Waldviertel tätig. „Das Ziel für die kommende Saison ist ein Platz unter den ersten drei“, so Eichberger abschließend.