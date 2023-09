Der Ex-Trainer musste als Spieler aushelfen

Die dürftige Personalsituation beim USV Allentsteig erforderte beim 0:8 Debakel am Wochenende einen interessanten Wechsel. Trainer Markus Maier musste Philip Leasure verletzungsbedingt vom Feld nehmen – für ihn kam Ex-Trainer und Maier-Vorgänger Stephan Gerstl.

In der angebrochenen Saison läuft es für die Allentsteiger bis jetzt so gar nicht nach Plan. Nach vier Runden steht man mit einem Punkt auf dem vorletzten Tabellenplatz. In den letzten beiden Partien kassierte die Mannschaft 17 Tore. Mit insgesamt 24 Saison-Gegentoren schepperte es in keinem Liga-Kasten öfter.

Achillessehnenriss ohne Fremdeinwirkung

Die Gründe für die mageren Leistungen seien laut Coach Markus Maier personell bedingt. Am Wochenende gegen Großsiegharts musste Maier auf einige Spieler verzichten. „Kramer und Widhalm waren beruflich verhindert und Stefan Schmid konnte wegen seines Blutergusses, den er sich gegen Arbesbach zuzog, noch nicht spielen. Dann habe ich später auch noch Philip Leasure herausnehmen müssen, der schon angeschlagen begonnen hat. Nach 62 Minuten ist es dann nicht mehr gegangen. Mein Vorgänger musste mit 42 Jahren aushelfen“, zeigt sich der Trainer angesichts der Kadersituation besorgt.

Maier spricht auch von spielerischen Unsicherheiten in seiner Mannschaft. Einige Spieler seien noch jung und haben wenig Erfahrung im Erwachsenenfußball. Ein Heranführen an die Bedingungen in der Reservemannschaft sei wegen des akuten Personalmangels nicht möglich.

Als Spitze des Eisbergs verletzte sich am Wochenende ein weiterer Spieler schwer. Martin Meixner zog sich ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss zu. Die Saison ist für ihn damit gelaufen und die Personalprobleme bei Allentsteig werden so schnell wohl kein Ende nehmen.