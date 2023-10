Große Erleichterung nach erstem Saisonsieg

Lange mussten sich die Allentsteiger gedulden, aber am Wochenende klappte es endlich mit dem ersten Saisonsieg. Der fiel mit einem 7:1-Erfolg im Kellerduell mit dem UFC Rastenfeld auch gleich sehr deutlich aus. Die Hoffnung ist groß, dass dieser Sieg der erhoffte Wendepunkt in der bislang so enttäuschend verlaufenen Saison gewesen ist.

„Das waren ganz wichtige drei Punkte“, schnaufte Trainer Markus Maier nach dem Spiel einmal durch. „Wir haben gewusst: Wenn wir verlieren, sind wir Letzter. Und das wollte natürlich keiner. Auch wenn sich das jetzt ein bisschen blöd anhört, bin ich nicht hundertprozentig zufrieden.“ Er betont, dass die Rastenfelder für seinen Geschmack, wenn auch meistens ungefährlich, zu oft vor das eigene Tor kamen.

Warum diesmal funktionierte, was in den vergangenen Wochen praktisch nie aufging, liegt für Maier auch am Gegner: „Zu 90 Prozent ist sicher der Gegner dafür verantwortlich – speziell defensiv war Rastenfeld sehr anfällig.“

Eben die Defensivleistung stach bisher auch bei den Allentsteigern negativ hervor. Kein Team in der Liga kassierte mehr Gegentore als die Maier-Elf - an die 41 kommt nur Rastenfeld mit 40 Gegentreffern heran. „Ich würde nicht alles auf die Defensive schieben – ein großer Faktor sind auch die Stürmer, die oft vorne stehen bleiben und nicht zurückarbeiten. Im Winter muss aber eine Veränderung her, um die Defensive zu stabilisieren“, betont Maier. Offensiv läuft es für die Maier-Elf deutlich besser. Mit 20 erzielten Treffern ordnet man sich neben Teams aus dem oberen Mittelfeld ein.

Auch im kommenden Duell gegen Windigsteig möchte Maier den Fokus auf die Defensive legen. „Wir müssen schauen, dass wir defensiv kompakt stehen – offensiv sind wir ohnehin sehr stark.“ Gegen die Windigsteiger muss man also noch an gewissen Schräubchen drehen und kann nach der beflügelnden Leistung optimistisch in das Auswärtsduell gehen.

Ob der Kantersieg gegen Rastenfeld ein Schritt aus der Krise ist, bleibt fraglich und wird sich in den nächsten Spielen zeigen – „Es war ein guter Schritt nach vorne – nicht mehr und nicht weniger, wir müssen uns aber noch verbessern“, sagt der Coach.