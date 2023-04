Vor dem Spitzenspiel muss Arbesbach auf den Kunstrasen zurück

Werbung

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnlich Maßnahmen. So muss Tabellenführer Arbesbach, bevor es am Samstag um 19 Uhr zum Verfolger aus Waldhausen geht, ausweichen. „Unser Platz ist unbespielbar, ich glaub‘ wir können nicht einmal drauf trainieren. Wir werden versuchen, dass wir einen Kunstrasenplatz bekommen“, gab Trainer Stephan Mayrhofer Einblicke.

Dass am Wochenende aufgrund der Witterung nicht gespielt wurde, schmeckte ihm aber gar nicht so schlecht: „Die Pause tut uns recht gut, weil wir am Wochenende eh ein paar kranke Spieler gehabt hätten.“

Waldhausen-Coach Zelinsky gibt sich demütig

Nicht nur Arbesbach, freilich auch der Gegner aus Waldhausen hat mit Schnee und Platzproblemen zu kämpfen. „Wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir die Woche trainieren können. Wir werden uns wahrscheinlich nicht bestmöglich vorbereiten können, aber versuchen das Beste draus zu machen“, so Trainer Patrik Zelinsky. Nachsatz: „Ich hoffe, dass alle fit sind und es keine Krankheitsfälle gibt.“ Favoriten wollte er keinen bestimmen, auf die Frage nach der Rollenverteilung im Spitzenspiel antwortete er demütig: „Schwer zu sagen. Nachdem wir das erste Spiel verloren haben, wollen wir natürlich gewinnen. Wir haben was gutzumachen. Wir sind froh, schon so früh in der Saison im direkten Duell mit Arbesbach um Platz eins spielen zu können.“

Auch, wenn das Hinspiel klar mit 6:1 an Arbesbach ging, sieht Trainer Mayrhofer seine Jungs nicht in der Favoritenrolle: „Über den Favoriten brauchen wir glaub ich nicht reden, wenn man sich die Serie anschaut. Außerdem spielt Waldhausen daheim.“ Waldhausen gewann alle drei Spiele zum Start, schoss dabei gleich 18 Tore selbst und fing sich nur einen Gegentreffer.