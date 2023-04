Rassiges Spitzenspiel an Waldhausen

Werbung

Waldhausen / NÖ - Arbesbach 4:1. Die Trainer waren sich nach dem Gipfeltreffen einig, dass den rund 350 Zuschauern genug geboten wurde. Waldhausen-Coach Patrik Zelinsky sagte im NÖN-Gespräch: „Es waren zwei Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegnet sind.“ Gegenüber Stephan Mayrhofer meinte: „Ein sehr gutes Spitzenspiel auf hohem Niveau.“

Die Heimischen erwischten den besseren Start, Daniel Gutmann stellte in Minute 17 per Elfer auf 1:0. Arbesbach-Goalie Mathias Hinterndorfer kam gegen Mario Gutmann zu spät und verursachte so den Strafstoß. Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt, schon im Gegenzug fiel der Ausgleich. Lukas Turek ließ sich feiern, Zelinsky war bedient: „Sehr unnötig, weil wir ein, zwei Bälle vorher in Räume gespielt haben, die von uns nicht besetzt waren. Du bist noch Mitten im Feiern und bekommst gleich so einen Dämpfer.“

Damit war das Momentum bei Arbesbach, Waldhausen wirkte leicht nervös und hatte vor der Pause Glück, sich nicht das 1:2 zu fangen. Michal Stropek kam zum Abschluss, Martin Weissensteiner hielt. So ging es mit 1:1 in die Pause.

Sibal gleich nach der Halbzeit

Aus der kam Waldhausen besser und gleich zum 2:1. Nach einem unnötigen Foulspiel an der Outlinie hatten die Heimischen einen Freistoß, der lang und weit Richtung Arbesbach-Strafraum flog. Einmal verlängert stand plötzlich Dominik Sibal alleine vor Hinterndorfer und markierte das 2:1. „Da war einiges an Glück da. Aber wenn man das Glück sucht, wird man auch belohnt“, schmunzelte Zelinsky. Arbesbach ließ die Riesenchance auf den Ausgleich aus, Weissensteiner hielt und öffnete damit die Türe für den Waldhausen-Erfolg.

Top-Chance da, Tore dort

In der Schlussphase rutschte ein Brusch-Freistoß von der Seite durch bis ins Netz, Daniel Gutmann setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt unter ein unterhaltsamen Match. „Es haben Nuancen entschieden. Gratulation an Waldhausen“, war Mayrhofer ein fairer Verlierer. Zelinskys Resümee: „Es war bis zum Schluss spannend. Im Endeffekt muss man sagen, wir hatten die klareren Torchancen und deswegen geht der Sieg auch in Ordnung.“

Statistik:

Waldhausen / NÖ - Arbesbach 4:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (17., Elfmeter) Gutmann, 1:1 (19.) Turek, 2:1 (53.) Sibal, 3:1 (83., Freistoß) Brusch, 4:1 (87.) Gutmann

Karten: Gutmann (25., Gelbe Karte Foul)Bauer (21., Gelbe Karte Foul), Pfeiffer (80., Gelbe Karte Kritik)

Waldhausen / NÖ: Sibal, Gutmann Mario, Häusler (HZ. Wagner), Kolm Andreas (90. Mistelbauer), Amon, Brusch, Zellhofer, Grabovac, Weissensteiner, Gutmann Daniel, Weber

Arbesbach: Hinterndorfer Mathias, Hinterndorfer David, Grudl, Lichtenwallner (76. Gschwandtner), Vacek (76. Kolm), Turek, Pfeiffer, Hahn (64. Holzmann), Bauer, Keppel, Stropek

343 Zuschauer, Schiedsrichter: Martin Palgetshofer