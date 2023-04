Frühe Führung war halbe Miete

Werbung

Waldhausen - Groß Dietmanns 3:0. Daniel Gutmann war es, der schon nach vier Minuten den Waldhauserner Sieg auf Schiene brachte. Der Offensivmann blieb nach einem Ballgewinn seiner Mannschaft im eins gegen eins mit dem Verteidiger stabil und schob cool an Groß Dietmanns-Goalie Alexander Gruber vorbei ins Tor.

Die Heimischen hatten danach mehr vom Spiel, aber auch die Gäste versteckten sich nicht. Zwei, drei Weitschüsse fanden irgendwie die Weg in Richtung Waldhauser-Keeper Martin Weissensteiner, in Bedrängnis kam der Schlussmann allerdings nicht wirklich. Von Waldhausen-Trainer Patrik Zelinsky gab es Lob für den beherzten Auftritt der Angereisten: „Ein Kompliment an den Gegner. Am Ball waren sie bärenstark.“

Hinten stark, vorne kaltschnäuzig

Dass es dennoch 3:0 für sein Team ausging, lag zum einen an einer starken Defensivleistung, zum anderen aber auch an der Chancenauswertung. Dominik Sibal sorgte kurz vor dem Pausentee für eine kleine Vorentscheidung. Der Legionär kam nach einem Angriff über die linke Seite in der Mitte fast unbedrängt an den Ball und hatte keine Mühe.

In Halbzeit zwei nahm das Tempo der Partie ein wenig ab, Waldhausen stand hinten sicher, die Gäste fanden kein Mittel. Ondrej Brusch war es in der Nachspielzeit, der sich nach einem Pass in den Rückraum die Ecke aussuchen konnte und das 3:0 markierte. „Natürlich ist es schön, wenn du früh ein Tor schießt. Aber es ist nie eine Absicherung, weil wenn du dich zurücklehnst, kann der Schuss nach hinten losgehen. Wir waren aber - vor allem in der ersten Halbzeit - sehr druckvoll“, war Zelinsky zufrieden.

Statistik:

Waldhausen / NÖ - Gr. Dietmanns 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (4.) Gutmann, 2:0 (43.) Sibal, 3:0 (90+2.) Brusch

Karten: Sibal (36., Gelbe Karte Foul), Wagner (32., Gelbe Karte Foul)Hacka (69., Gelbe Karte Foul), Balli (56., Gelbe Karte Foul)

Waldhausen / NÖ: Weber, Gutmann, Wagner (62. Kolm), Häusler, Brusch, Amon, Weissensteiner, Grabovac, Zellhofer, Gutmann, Sibal (74. Wagner)

Gr. Dietmanns: Dinc, Balli, Hacka, Schrammel (79. Pichler), Ahmadi, Cetin, Masat, Janda, Taskin, Gruber, Ludacka

112 Zuschauer, Schiedsrichter: Josef Kern