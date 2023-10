Bad Erlach und Valenka gehen getrennte Wege

Viele erwarteten die Nachricht schon vor zwei Wochen, nun ist es so weit – Mäx Valenka ist nicht länger Trainer des SV Bad Erlach. „Es gab damals bereits Gespräche. Der Vorstand hat uns zu diesem Zeitpunkt allerdings ihr vollstes Vertrauen zugesprochen“, gibt Valenka Einblicke. Mit der erneuten Niederlage war für den 34-Jährigen jedoch Schluss, auch wenn der Verein weiterhin auf das Duo, bestehend aus Markus Valenka und Liviu Kulman, gebaut hätte:„Eigentlich waren wir uns einig, dass wir auf der Trainerposition nichts verändern wollen. Nach der Partie am Samstag ist Liviu aber auf uns zugekommen, da er meinte, er hätte keinen Zugriff mehr auf die Mannschaft. Daraufhin haben wir beschlossen, die Zusammenarbeit mit beiden zu beenden“, erklärt Sportchef Daniel Sacher die Entscheidung und fügt dem noch hinzu: „Beide haben ein großes Lob verdient und wir bedanken uns bei ihnen für ihren Einsatz, auch wenn die Ergebnisse leider nicht unseren Vorstellungen entsprachen.“

Wie geht es nun weiter?

Die Nachfolgersuche ist bereits voll im Gange, im Laufe der Woche sollen die ersten Gespräche mit möglichen Kandidaten stattfinden. Stress haben die Kurortler aber nicht, denn für die kommenden zwei Wochen gibt es bereits eine interimistische Lösung: Sportlicher Leiter Daniel Sacher und Papa Udo werden in den letzten Spielen der Hinrunde an der Seitenlinie stehen. „Wenn wir aber jemanden finden, der sofort übernehmen kann, stehen wir dem natürlich nicht im Weg“, so der Interimstrainer.

Was macht Valenka?

Wie es für Valenka in Zukunft weitergeht, steht noch in den Sternen: „Ich habe derzeit noch keinen konkreten Plan. Sollte sich im Winter etwas ergeben, wäre ich bereit. Ansonsten genieße ich mal die vorhandene Freizeit. Die letzten Wochen waren doch sehr stressig.“