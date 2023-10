Derby und Spitzenduell: Showdown in Mönich'

Mit 19 Punkten führt der USV Kirchberg die Tabellenspitze an, hat aber aufgrund der vorgezogenen Partie gegen Grünbach auch ein Spiel mehr. Um so bedeutender ist die Partie für die Elf von Stefan Motsch, denn das Derby gegen Mönichkirchen ist das letzte Spiel der Hinrunde für die Kirchberger. „Wir wollen natürlich im Spitzenspiel gewinnen, damit wir hoffentlich als Herbstmeister da stehen“, zeigte sich Kirchberg-Coach Motsch siegeswillig.

19 Punkte konnte die Motsch-Elf in den bisherigen zehn Spielen sammeln, stehen damit nur dicht gefolgt von Mönichkirchen (17 Punkte aus neun Spielen) auf dem ersten Platz der Wechselklasse. „Es ist mega geil, dass wir da dabei sind. Jetzt müssen wir uns aber gegen Mönichkirchen beweisen“, so Motsch. Nach dem Sieg im Top-Duell gegen Ternitz konnte sich Kirchberg wieder einen Vorteil im Kampf um den Herbstmeistertitel erspielen, „jetzt gilt es, im letzten Spiel noch einmal alles reinzuhauen“, so der kampfbereite Motsch. Für Mönichkirchen ist die Situation eine andere, auch wenn die Elf von Philipp Krenmayr dieses Jahr durchaus souverän ist. Erst zwei Niederlagen gab es, in den letzten fünf Duellen ist man ungeschlagen.

Zudem haben die Mönichkirchner mit Martin Kis unglaubliche Qualität in der Mannschaft. Kis ist aktuell der Anführer der Torschützenliste in der 2. Klasse Wechsel, neun Tore in neun Spielen sprechen für sich. Mönich' könnte sich nun an die Tabellenspitze schießen und gleichzeitig dem Lokalrivalen einen Dämpfer vor der Winterpause mitgeben. „Ich erwarte mir, dass wir alles reinhauen und am Schluss schauen, was dabei rauskommt“, macht sich Mönichkirchens Spielertrainer bereit auf eine kampfbetonte Partie. Sollte Mönichkirchen gewinnen, wäre die Krenmayr-Elf auf in einer idealen Position für den Herbstmeister.