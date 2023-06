Dogan, der Derbyheld

5:0 lautete der Endstand im Schneebergderby aus Sicht der Puchberger. Beim Auswärtsderby in Grünbach glänzte vor allem einer: Cagdas Dogan. Mit vier Toren in einer Halbzeit, drei davon in einer Halbzeit, konnte sich Dogan beweisen.

Es war eine Leistung sondergleichen, Dogan sorgte mit seinem Treffern für klare Verhältnisse im Derby. Auch für Grünbachs Obmann Harald Winkler war die Leistung Dogans mehr als nur beeindruckend: „Dogan ist ein Grünbach-Spezialist, der schaut den Ball nur an und der ist schon im Tor“, lachte Winkler.

So wie für alle, die diese Partie verfolgt haben, war auch Puchberg-Coach Erich Röcher hin und weg von der Leistung Dogans: „Er spielt eine unglaublich starke Rückrunde, es gibt wenige, die sich so viel erarbeiten wie er“, lobte Röcher.

Röcher wies aber auch darauf hin, dass dies nicht das erste Mal war: „Er hat ja auch letzte Woche gegen St. Egyden schon vier gemacht, er spielt einfach eine super Rückrunde“, so Röcher. Beim 7:5 Sieg nach 0:5-Rückstand gelang Dogan nämlich ein ähnliches Kunststück und erzielte auch vier Tore, somit steht Dogan nach 19 Spielen bei 21 Toren - Liga-Bestwert.

„Ich glaube, dass wir am Ende der Saison erneut Cagdas Dogan als besten Torschützen haben werden“, ist Röcher überzeugt, wenn Dogan trifft.