Ein ganz Großer geht: Philipp Stögerer hört auf

Genau 20 Jahre war Philipp Stögerer beim SVSF Pottschach, nun ist im Sommer Schluss. Schon längere Zeit gab es Gerüchte, nun ist es fix: Am kommenden Samstag gegen Hochwolkersdorf wird Philipp Stögerer das letzte Mal das Pottschach-Trikot tragen.

Vor allem aus familiären Gründen entschloss sich Stögerer zum Ende seiner Fußballkarriere: „Seit April bin ich Papa und ich habe immer gesagt, wenn ein Kind da ist, dann möchte ich so viel Zeit wie möglich für die Familie haben“, so der Pottschach-Kapitän. Mit Stolz blickt Stögerer auf seine Laufbahn zurück: „Es war eine unglaublich coole Zeit, wir haben da einen unglaublich tollen Verein.“

Vor allem an einen Moment erinnert sich der Pottschach-Torjäger gern: „Der Meistertitel 2014/15 war schon sehr schön, ich bin ja sonst nie Meister geworden“, denkt Stögerer zurück. Nicht nur an diese Momente erinnert sich der Kapitän gerne zurück, es gibt einige Highlights für ihn: „Auch dass ich die 100 Tore-Marke erreicht habe war für mich sehr wichtig.“ Diese Saison verlief allerdings nicht so gut, Stögerer beschrieb sie sogar als „miserabel“. Doch einen Lichtblick in der missglückten Saison gibt es dennoch für Stögerer: „Der Derbysieg gegen Ternitz hat mir die Saison schon versüßt muss ich ehrlich sagen.“

In Zukunft wird die Pottschach-Legende trotzdem dem Verein erhalten bleiben: „Ich bin ja im Vorstand und werde dem Verein bei jeder Veranstaltung helfen und oft genug am Platz sein“, erklärte Stögerer. Er will dem Verein weiter treu bleiben, sich engagieren und in seiner letzten Partie als Spieler am Samstag „alles geben, damit wir die Partie gewinnen“.

Die Vereinsführung hat vollstes Verständnis für das Karriereende von Philipp Stögerer: „Er hat vor der Saison schon gesagt, dass es seine Letzte sein wird. Natürlich ist es sehr schade, aber ich habe da vollstes Verständnis“, kommentierte Obmann Klaus Lechner das Ende der Stögerer-Ära.