Ein Rückblick auf 40 Jahre in Lila und Weiß

40 Jahre Mönichkirchen - Zeit für einen Rückblick. Vor über 40 Jahren kam Franz Könighofer aus der Steiermark nach Mönichkirchen, um dort sein Gasthaus zu eröffnen. „Ich war immer schon sehr fußballbegeistert“, erklärte Könighofer seine Motivation. Aus dieser Motivation wurde dann Ernst und so gründete sich im September 1983 der FC Mönichkirchen. „Damals gab es keinen Fußballkult im Ort, dass wollte ich ändern“, so Könighofer.

Die Anfangsjahre liefen fast von alleine, erzählte der Mitgründer des Vereins. Es konnte schnell eine Mannschaft gestellt werden, ehe der neue Verein im Frühjahr 1983 das erste Spiel bestritt. „Wir haben das erste Match nämlich schon vor der offiziellen Gründung ausgetragen“, begründete Könighofer diese Kuriosität. In den Anfängen des Vereins spielten die Mönichkirchner in der Drei-Länderliga, ehe die Lila-Weißen in der Saison 1987/88 in den regulären Spielbetrieb einstiegen. Seither spielt man in der 2. Klasse Wechsel, ein Aufstieg in eine höhere Spielklasse blieb bis dato aus.

Bis in die frühen 1990er Jahre hatten die Mönichkirchner keinen eigenen Sportplatz, man wich wahlweise auf den Sportplatz in Schäffern, Mariensee und etwaige andere Fußballplätze in der Umgebung aus. Dann war der Sportplatz allerdings mit etwas Verzögerung fertig, auf den die Gemeinschaft des FC sehr stolz ist: „Wir haben wirklich eine unglaublich schöne Anlage mit guter Lage“, beschreibt Könighofer. Das sieht nicht nur er so, sondern auch einige Profivereine: „Wir haben jedes Jahr mehrere Trainingslager von Profivereinen hier, viele aus Rumänien“, erklärte das passionierte Mönich-Urgestein. Otelul Galati aus Rumäniens zweithöchster Spielklasse, wie auch der Aufsteiger in Ukraines höchste Liga FK Polissya Zhytomir waren in diesem Sommer in Mönichkirchen zu sehen. Ganze 17 Teams übten ihr Trainingslager auf dem Sportplatz in Mönichkirchen aus.

Für die Zukunft wünscht sich Könighofer vor allem eines: „Ein Aufstieg in die 1. Klasse Süd wäre mal ein Erfolg!“ Die Mönichkirchner wollen auch diese Saison wieder vorne mitspielen, um sich langsam an das Ziel Aufstieg anzuarbeiten. Auch wenn der alteingesessene Mönichkirchen-Mitgründer Komplikationen dabei sieht: „Es ist halt mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden, mehr als die 1. Klasse Süd könnten wir uns gar nicht leisten“, gesteht Könighofer.

Einen großen Wunsch hat er dennoch: Wieder mehr Jugend in Mönichkirchen. Bis jetzt hat Mönich kaum Jugendmannschaften, im Nachwuchs gibt es eine Kooperation mit dem SC Aspang. Das Ziel ist es, wieder mehr Kinder und Jugendliche zum Fußballspielen zu motivieren und einen Nachwuchs aufzubauen, auf den man auch zurückgreifen kann. In Mönichkirchen sollen auch wieder Eigenbauspieler in der Kampfmannschaft auflaufen, das ist das Ziel. Am Samstag gab es dann die große Feier, mit einigen Testspielen, Blasmusik und Frühshoppen. „Es war sehr gelungen“, freut sich Könighofer.