Flutlicht für das Natschbacher Sandoval

Das Sandoval wird in der kommenden Saison in einem neuen Licht erstrahlen: Der USV Natschbach bekommt ein neues Flutlicht, mit dem es möglich sein wird, auch Matches zu spielen. „Dieses Projekt gehen wir jetzt in den nächsten Wochen an, wir freuen uns darauf“, gab der glückliche Trainer Leo Weißenböck bekannt.

Am Freitag, 1. September, in der dritten Runde der Meisterschaft, wollen die Natschbacher das Flutlicht einweihen: „Gegen Mönichkirchen können wir dann hoffentlich das erste Mal unter Flutlicht im Sandoval spielen“, erklärte Weißenböck. 200 Lux stark wird das neue Licht in Natschbach sein, die Vorfreude ist bereits groß: „Es sind schon wirklich alle gespannt, wie das dann wird“, so Natschbachs Coach Leo Weißenböck.