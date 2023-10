Gleich zwei Spitzenspiele

Wer holt sich in der 2. Klasse Wechsel die Winterkrone? Dieses Rennen ist drei Runden vor Schluss weit offen. Den Ersten und den Zehnten trennen weiterhin nur sechs Punkte. Am Wochenende duellieren sich die Top-Vier in direkten Duellen. Tabellenführer Hochwolkersdorf empfängt am Samstag den Vierten Mönichkirchen. Von den letzten sechs Duellen mit Mönich' konnte Howodo nur eines gewinnen, nämlich jenes im vergangenen Frühjahr. Während Hochwolkersdorf Platz eins verteidigen möchte, würde Mönichkirchen mit einem Auswärtssieg am Leader vorbeiziehen.

Der Tabellenführer am kommenden Montag könnte aber auch Ternitz oder Kirchberg heißen. Der Dritte und der Zweite treffen in der Stahlstadt aufeinander. Es ist das Aufeinandertreffen der beiden Teams mit den wenigsten Niederlagen (jeweils eine). Die Hausherren sind nicht nur die ex aequo beste Offensive der Liga, sondern daheim gegen Kirchberg auch seit siebeneinhalb Jahren ungeschlagen, allerdings gab es in diesem Zeitraum auch nur zwei Heimspiele gegen Kirchberg.

Bad Erlach will Mini-Lauf starten

Titelfavorit Bad Erlach kehrte zuletzt auf spektakuläre Art und Weise auf die Siegerstraße zurück. Die Kurortler siegten in St. Egyden mit 6:5. Nun will die Valenka-Elf den Erfolg daheim gegen Hochneukirchen bestätigen, aber auch der Vizemeister der Vorsaison kommt spät in der Herbstsaison besser in Schwung, holte sieben Punkte aus den letzten drei Partien.

Tabellenschlusslicht Puchberg feierte zuletzt gegen Pottschach den ersten Sieg der Saison. Nun wollen die Schneebergländer gegen St. Egyden nachlegen. Die Pürzl-Elf hat zwar 24 Treffer erzielt - keines Team der 2. Klasse Wechsel traf öfter - dennoch ist St. Egyden in der Tabelle nur Achter. Kein Wunder, dass das Duell gegen Puchberg auch das Match der beiden schwächsten Defensiven ist.

Natschbach erstmals ohne Weißenböck

Das Spiel der beiden Krisenteams findet in Grünbach statt. Das Sensationsteam der ersten Runde hat zuletzt vier Partien verloren. Natschbach konnte die letzten fünf Spiele nicht gewinnen. Zuletzt nahm Trainer Leopold Weißenböck sogar den Hut, der erste Trainerwechsel der Saison in der 2. Klasse Wechsel.

In Krumbach treffen währenddessen zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander. Der Siebente Krumbach spielt gegen den Fünften Pottschach. Für Pottschach-Offensivmann Richard Szabo wird es ein besonderes Spiel, kehrt er doch erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück.