Grünbach darf hoffen

Jahrelang ärgerte man sich in Grünbach um mangelnde Kaderbreite, viel zu geringe Trainingsbeteiligung und die dadurch bedingten Misserfolge. Ein Tiefpunkt wurde bestimmt in der vergangenen Saison erreicht. „Das Maximum an Trainingsbeteiligung waren acht Leute“, gestand Obmann Harald Winkler.

Mit einem guten Mix aus Kickern aus der Region und ambitionierten Legionären konnten sich die Grünbacher im Sommer verstärken. Das tat dem Verein sichtlich gut, in den Testspielen konnten sich die Schneebergländer bisher gut schlagen: „Man kann mit dieser Entwicklung nur zufrieden sein“, freut sich der Grünbach-Obmann. Für ihn gibt es einen ganz besonderen Grund, der zur Leistungsverbesserung führte: „Es ist erfreulich zu sehen, dass die Trainingsbeteiligung wirkt.“

Mit der Anwesenheit beim Training ist Winkler besonders zufrieden: „Wir sind immer um die 20 Leute, das ist wirklich super. Von nichts kommt nichts, das haben die Burschen endlich eingesehen“, erzählt Winkler stolz über seine Mannschaft.