Hochneukirchen und der andere Lauf

„Wir hatten wieder mehr Spielanteile, aber wir machen einfach zu wenig daraus“, ärgerte sich Hochneukirchen-Sportchef Herbert Stübegger nach der 1:2-Niederlage gegen Pottschach. Ein ähnliches Bild gab es auch in der Vorwoche gegen Mönichkirchen zu sehen: Viel Ballbesitz, einige Chancen, aber nur wenige Tore. Eine böse Überraschung – in der Vorbereitung erzielte der USC in sechs Spielen 22 Treffer, in der Meisterschaft traf Hochneukirchen jedoch nur ein Mal pro Spiel. Besonders am Sonntag wollte der Ball nicht ins gegnerische Tor: „Ich kann nicht mal alle unsere Chancen aufzählen, aber immer war ein Pottschacher oder das Aluminium dazwischen.“

Die Mannsfeldner-Elf hat nicht nur mit Ladehemmung, sondern auch mit vermeidbaren Gegentoren zu kämpfen. So war Pottschachs Ausgleich der vierte Freistoßtreffer, den der USC kassierte. Am Samstag gibt es gegen St. Egyden bereits die nächste Möglichkeit, zum ersten Mal, drei Punkte zu holen.