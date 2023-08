Kampf und Emotionen: Derby-Time in Puchberg

Seit vier Derbys sind die Grünbacher punktlos, und nicht nur das, sondern auch torlos. Puchbergs sehenswerte Bilanz: Vier Spiele, vier Siege, 20:0-Tore. Da scheint der Favorit also klar zu sein. Doch Grünbach zeigte sich in den ersten beiden Saisonspielen stark verbessert. Nach dem 1:1 gegen Kirchberg bot der Underdog auch Titelfavorit Bad Erlach gut Paroli (1:2).

Das Schneebergderby verlor in den letzten an Attraktivität, Puchberg war in einem sportlichen Aufschwung und war meist der Favorit, mit Grünbachs frischen Wind könnte sich das nun ändern. Puchberg-Legende Mathias Stickler erinnert sich an alte Zeiten: „Früher war das wirklich das wichtigste Spiel im ganzen Jahr.“ Auf die Frage, wie er sich selbst für das Spiel motivierte, antwortete er kühn: „Das hat es nicht gebraucht. Wenn Derby war, war ich sowieso schon motiviert bis in die Zehenspitzen.“

Auch die dritte Halbzeit ist wichtig

Grünbachs Held aus alten Tagen Martin Berger verdeutlichte, wie wichtig diese Partie für ihn damals war: „Man kennt sich ja untereinander, und wenn man da verloren hat, dann musste man sich schon einiges von den anderen anhören. Wenn man da am nächsten Tag in Puchberg spazieren war, war es deutlich angenehmer, wenn man das Derby gewonnen hat.“

Trotz aller Rivalität gab es gute Kontakte zwischen den Spielern beider Vereine. Berger denkt zurück: „Wir waren eigentlich alle befreundet. Und nicht nur das Derby war wichtig, sondern auch die dritte Halbzeit nach dem Spiel“, lachte der Grünbacher. Er fügte hinzu: „Erwähnenswert, dass ich mit meinem Mitspieler Robert Steiner die dritten Halbzeiten so und so immer gewonnen habe.“

Bevor es am Samstag für die Röcher-Elf und die Mannschaft von Frantisek Kiss in die dritte Halbzeit geht, wird es davor zu einer hart umkämpften Partie kommen. Denn die Negativserie der Grünbacher soll nicht länger andauern, Obmann Harald Winkler hofft auf einen Sieg. „Puchberg ist Favorit, einfach wird es für sie aber sicher nicht.“