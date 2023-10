Karl Rupprecht coacht ab Winter in Bad Erlach

Erst letzte Woche entschied sich Bad Erlach für die Entlassung von Mäx Valenka. Ein Nachfolger ist aber bereits gefunden: Karl Rupprecht übernimmt ab Winter den Trainerposten bei den Blau-Weißen. Der gebürtige Pernitzer ist im Bezirk kein unbekanntes Gesicht – als Spieler begann er beim SC Ortmann seine Karriere, wechselte in den 1980ern zum SC Wiener Neustadt und konnte als Spielertrainer später sogar mit seinem Heimatverein über einen Meistertitel jubeln. In der letzten Runde wird in Bad Erlach aber noch das Interimsduo Daniel und Udo Sacher an der Seitenlinie stehen.

Der 60-Jährige ist derzeit nämlich noch beim SV Rohrbach tätig, verkündete aber vor gut einem Monat, er werde mit dem Ende der Hinrunde nach sechs Jahren Amtszeit zurücktreten. „Wenn sich im Winter nichts ergeben hätte, dann hätte ich mal eine Pause eingelegt, aber für mich war klar, dass ich nicht ganz aufhören will. Das Feuer ist noch immer da und solange es brennt, werde ich aktiv bleiben“, dachte Rupprecht nicht eine Sekunde an einen Abschied aus dem Fußballgeschäft.

Gegen Natschbach in der Zuschauerrolle

Mit dem Anruf der Kurortler war dann auch der Gedanke an eine Pause schnell wieder Geschichte. Am Donnerstag folgte dann die Einigung: „Wir sind froh, dass wir ihn zu uns holen konnten. Er hat schon viel gesehen und auch schon höher gearbeitet. Besonders in den letzten sechs Jahren hat er sowohl mit arrivierten, als auch mit jungen Spielern sehr gute Arbeit geleistet. Das ist genau das, was wir brauchen“, freut sich Erlachs Sportlicher Leiter Daniel Sacher über die Neuverpflichtung aus dem Burgenland.

Der zukünftige Übungsleiter war am Wochenende in Natschbach bereits unter den Zusehern zu entdecken, sah seiner zukünftigen Mannschaft dort zum ersten Mal auf die Beine. Was dabei am auffälligsten war? „Es ist eine sehr körperbetonte und kämpferische Liga. Wir wollen aber dennoch versuchen, guten Fußball zu spielen und damit möglichst erfolgreich zu sein“, analysiert der Neo-Coach und fügt dem noch hinzu: „In der Tabelle ist alles sehr eng beieinander. Mal schauen, was dann am Ende noch möglich ist, aber der Kader hat auf jeden Fall ordentlich Qualität.“

Nur gut, dass die Bad Erlacher am Sonntag eine ordentliche Leistung auf den Platz brachten und mit drei Punkten nach Hause fuhren, gelingt zum Abschluss der Hinrunde gegen Ternitz neuerlich ein voller Punktegewinn, dann ist für Bad Erlach im Frühjahr noch etwas möglich.