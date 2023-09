KM-Debüt mit Goldtor in der Nachspielzeit

Nachspielzeit in Krumbach. Eine abgefälschte Flanke von Rechts, Zsolt Székely verlängert, der kurz zuvor eingewechselte Lukas Riegler läuft ein und drückt den Ball per Kopf an Erlach-Goalie Samir Tarik vorbei – 4:3. Ein viel umjubelter Sieg, denn die Rot-Weißen liefen gegen den Titelfavoriten aus Bad Erlach zwei Mal einem Rückstand hinterher und konnten die Partie am Ende sogar noch drehen.

Ein Krumbacher jubelte allerdings mehr als alle anderen am Feld: Siegtorschütze Lukas Riegler. Aber nicht nur weil der Torschütze sechs Minuten nach seiner Einwechslung den Siegtreffer erzielte . Nein, für den 19-Jährigen war es nämlich auch noch der allererste Einsatz in der Kampfmannschaft überhaupt.

„Wir haben ihn eingewechselt, da Lukas einen guten Körper hat und wir gedacht haben, er könnte den Ball vielleicht irgendwie noch über die Linie drücken. Dass das dann wirklich so passiert, freut uns natürlich alle enorm“, verrät Krumbach-Sektionsleiter Norbert Riegler die Gründe für die Einwechslung des Goldtorschützen.