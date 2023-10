Maximilian Fischer, Puchbergs Lokalheld

Zu Beginn der Saison war Maximilian Fischer aufgrund seiner Arbeit daran gehindert, regelmäßig zu Trainings zu kommen. Nun spielte er sich in die Kampfmannschaft. „Ich bin unglaublich zufrieden mit ihm, er ist richtig in Topform“, freut sich Trainer Jürgen Röcher über die Leistungen Fischers.

Sechs Tore in drei Spielen lautet Fischers jüngste Bilanz. Der 20-Jährige, der seit 2013 beim Verein ist, ist sich über die Wichtigkeit der Mentalität bewusst: „Ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, deswegen bereite ich mich meistens schon am Abend vor dem Spiel mental vor“, verriet Fischer sein Geheimnis. Sein Siegeswille zeichnet ihn aus, für Fischer gibt es nur 100 Prozent. Das war auch im Spiel gegen Pottschach bemerkbar, als Puchberg einen Rückstand drehte: „Solange man nicht aufgibt, hat man noch nicht verloren“, so lautet Fischers Motto, das ihm auch gegen Natschbach helfen soll.