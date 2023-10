Nach vier Pleiten: Bad Erlach mit irrem Sieg zurück in der Erfolgsspur

Vier Wochen hintereinander stand die Valenka-Elf mit leeren Händen da. Gegen St. Egyden konnte Bad Erlach diese Durststrecke jedoch beenden, gewann mit 6:5. Die hitzigste Phase der Partie war ganz klar die erste halbe Stunde: Mit den Bad Erlachern Jonas Doppler und Alexander Krigler sowie den St. Egydenern Martin Biegler und Mark Buchner trugen sich auf beiden Seiten jeweils zwei Spieler doppelt in die Schützenliste ein. Ab der neunten Minute waren die Kurortler übrigens in Unterzahl, Filip Alilovic sah wegen Torraubs die Rote Karte, dennoch gingen die Gäste mit 4:2 in Führung, mussten dann aber zusehen, wie sich die Pürzl-Elf zurückkämpfte und ausglich.

„So etwas habe ich noch nie erlebt. Es war einfach pures Chaos“, schildert Bad Erlachs Jonas Doppler, der kurz vor der Pause auch noch das 5:4 beisteuerte.Bad Erlach beendet Abschluss-KriseAuch wenn Doppler zum Zeitpunkt des Siegtreffers, kurz vor Schluss, nicht mehr am Feld war, war die Freude über den Befreiungsschlag enorm: „Ein ganz wichtiger Sieg, vor allem weil die Leute nun gesehen haben, dass wir nicht nur kicken können, sondern auch kämpfen.“ Ganz wichtig bei einem 6:5-Erfolg ist logischerweise eine gute Chancenauswertung – genau das, was den Kurortlern in den letzten Wochen gefehlt hat. „Das war in den letzten Wochen wirklich unser größtes Problem. Am Samstag ist uns da etwas der Knopf aufgegangen“, ist sich Doppler der Lage bewusst.

Dass die Winterkrone außer Reichweite ist, weiß der 23-Jährige aber auch, jedoch ist das für ihn noch lange kein Weltuntergang: „Wir haben trotz einigen Angeschlagenen und Verletzten eine enorme Qualität im Kader. Allerdings haben viele geglaubt, dass es ein Selbstläufer wird und dafür sind wir auch bestraft worden. Trotzdem haben wir aber nur sechs Punkte Rückstand.“ Die Kurortler wissen aber, was sie zu tun haben, um diesen Rückstand so gering wie möglich zu halten – und zwar die letzten drei Spiele zu gewinnen.