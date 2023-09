540 Fans stürmten das Stadtderby

Hitzige Partie. Mit 2:2 endete das Aufeinandertreffen zwischen Natschbach und St. Egyden. Zwei Ausschlüsse erzählten viel über den Hergang des Spiels. „Es war eine wilde Partie mit ganz unterschiedlichen Phasen“, kommentierte Natschbach-Coach Leo Weißenböck. Natschbach muss nach einer Tätlichkeit von Christian Strobl zumindest die nächste Partie auf ihren Schlussmann verzichten.

„Wie verhext“. Abermals muss sich der ATSV Puchberg geschlagen geben, mit 0:2 verlor die Röcher-Elf gegen Krumbach. Und wieder konnten die Puchberger mit ihrer Leistung eigentlich überzeugen, am Ende gab es dann trotzdem die Niederlage. „Momentan will der Ball einfach nicht in das Tor, wir werden auch für jeden Fehler bestraft“, ärgerte sich Puchbergs Trainer Jürgen Röcher.

Lange Spielunterbrechung. Die Partie zwischen Puchberg und Krumbach wurde für circa 40 Minuten unterbrochen. Grund dafür war eine schwere Verletzung von Krumbachs Offensivkraft Patrik Kökeny. In einem Zweikampf brach er sich das Schienbein, die Situation war für Puchbergs Trainer Jürgen Röcher dennoch suspekt. „Ich wünsche dem Krumbach-Spieler schnelle Besserung und das soll überhaupt nicht böse klingen, aber eigentlich war es ein Foul von ihm und er hatte schon Gelb.“

Gelb-Rot für Lechner. Im Ternitz-Derby verloren die Pottschacher mit 1:2, wenn es nach Obmann Klaus Lechner geht, dann auch komplett zurecht. Nichtsdestotrotz haderte der Obmann mit den Entscheidungen von Goran Knezevic während der zweiten Hälfte. Für die Kritik während des Spiels sah Lechner auch seine zweite Gelbe Karte, er saß auf der Bank. „In der zweiten Halbzeit waren seine Abseitsentscheidungen einfach nicht richtig“, kritisierte Lechner.

„Zu wenig Leidenschaft“. Das Derby gegen Ternitz ging für die Pottschacher in die Hose. Obmann Klaus Lechner ist sich über die Gründe der Niederlage sicher: „Es war zu wenig Kampf, zu wenig Leidenschaft. Deswegen war der Sieg von Ternitz gerecht, dass habe ich auch Ayhan Atabinen so gesagt und ihm gratuliert“, seufzte Lechner. „Ich weiß nicht, ob die Burschen zu nervös waren, aber Ternitz war einfach bissiger“, erklärte der Pottschach-Obmann.

Rekordverdächtige Kulisse. Das Derby in Ternitz hatte für den ASK nicht nur sportliche Höhepunkte, das Duell fand vor rund 540 Zahlenden statt. „Mit den Mitgliedern und den Jugendspielern werden es so um die 650 Zuschauer gewesen sein, was ein Wahnsinn ist“, staunte Atabinen. Er ergänzte: „So viele Leute waren lange nicht mehr bei uns.“

Mayrhold verletzt. Der ASK Ternitz muss in den nächsten Wochen auf Stammspieler Florian Mayrhold verzichten. Der Ternitzer verletzte sich im Derby in der 34. Minute am Knöchel und musste ausgewechselt werden. „Wir müssen das MR noch abwarten, aber vermutlich sind die Bänder im Knöchel gerissen“, erklärte Atabinen. „Wir haben sowieso einen kleinen Kader, da ist das natürlich blöd für uns“, hadert Atabinen mit der Verletzung.

Kirchberg dominiert. Einen 3:2-Erfolg konnte Kirchberg gegen Hochneukirchen feiern. Auch wenn das Ergebnis knapp aussieht, sah Kirchberg-Coach Stefan Motsch den Sieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet: „Wir waren die ganze Partie über dominant, wir waren klar besser.“ Auch nach dem späten Anschlusstor von Barna Harsanyi wurde Motsch nicht nervös: „Ich habe zu keinem Zeitpunkt gezittert, von Hochneukirchen ist wenig gekommen.“

Konterspiel forciert. Mönichkirchen unterbrach den Lauf von Grünbach, mit einem souveränen 3:0 verließ die Krenmayr-Elf Grünbach. Nach dem 2:0 durch Martin Kis stellte Mönich' um, spielte auf Konter. „Es hat sehr gut funktioniert“, lobte Philipp Krenmayr. Kis sorgte mit dem zweiten Tor für den 3:0-Endstand.

„Kein Glück gehabt“. Mit einem 0:3 endete der Lauf der Grünbacher, Obmann Harald Winkler fand nach der Partie klare Worte: „Die Leistung war okay, sie war aber nicht besonders. Wir haben diesmal kein Glück gehabt, ist so.“ Kommende Woche wartet Pottschach, „da haben wir letztes Jahr gut gespielt, aber ewig nicht mehr gewonnen“, stellt sich Winkler auf eine schwierige Partie ein.

Bezirksvereine besetzen Spitze. Die Vereine aus dem Bezirk Neunkirchen besetzen momentan die Tabellenspitze der 2. Klasse Wechsel. Ternitz, Kirchberg und Grünbach heißen die To-Drei. „Sowas sind wir auch nicht alle Tage“, freut sich Ternitz-Trainer Ayhan Atabinen. Auch Kirchbergs Trainer Stefan Motsch ist glücklich: „Gegen Krumbach können wir beweisen, wozu wir fähig sind“, so Motsch. Grünbach bekam zwar einen Dämpfer von Mönichkirchen, kann aber dennoch sehr zufrieden mit der Entwicklung sein. „Wir haben gesehen, dass wir gegen alle gewinnen können - aber auch verlieren“, warnt Obmann Winkler.

Elfmeter als Knackpunkt. Beim Stand von 1:1 bekam Hochneukirchen am Sonntag einen Elfmeter zugesprochen. Diesen verschoss der USC allerdings und gab so den Kirchbergern Auftrieb, anstatt sich selbst: „Es war bis dahin ein ausgeglichenes Spiel, aber der vergebene Elfmeter hat uns dann das Genick gebrochen. Kirchberg ist dann besser ins Spiel gekommen und wir konnten uns davon nicht mehr wirklich erholen“, ärgert sich Hochneukirchen-Sportchef Herbert Stübegger.

Chancenwucher kostet Punkte. Bad Erlach musste sich am Freitag Hochwolkersdorf 0:1 geschlagen geben. Möglichkeiten, um die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden, hätten die Kurortler allerdings genug gehabt. „Es zieht sich von Woche zu Woche. Wir haben wieder unzählige Chancen gehabt, doch wir schaffen es leider einfach nicht, diese zu nutzen“, ist sich Coach Markus Valenka des Problems bewusst.

Perfekt eingestellt. Hochwolkersdorf hatte nach dem Spiel gegen Bad Erlach Grund zu feiern. „Ein Pauschallob an die ganze Mannschaft. Wir haben genau das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren giftig in den Zweikämpfen und haben uns keinen Meter erspart: Kämpferisch eine Top-Leistung“, jubelt Howodo-Obmann Helmut Rothmann über den Sieg beim Titelanwärter.

Standards als probates Mittel. Schon in der letzten Woche bewies Krumbach, dass Standards eine Geheimwaffe sind. Drei der vier Treffer gegen Bad Erlach fielen nach ruhenden Bällen und auch am Samstag traf der USC per Freistoß zum 1:0. Am Ende durfte die Geyer-Elf über einen 2:0-Auswärtssieg jubeln, obwohl dieser etwas von der schweren Verletzung von Neuzugang Patrik Kökeny überschattet wird.