Pottschach hat „noch viel Arbeit“

Mit 1:5 musste sich die Elf von Erich Röcher geschlagen geben, die Schwächen des SVSF waren klar sichtbar. Es waren maximal die ersten 20 Minuten ungefähr ausgeglichen, danach war Aspang einfach besser“, kommentierte Pottschachs Obmann Klaus Lechner die Partie. Vor allem die Eingliederung der Neuzugänge muss besser funktionieren: „Bei Stögerer wusste jeder, wie man ihn anspielen soll, das ist bei Csaba Ferko jetzt nicht mehr so“, erklärte Lechner.

Daran möchte man jetzt arbeiten. „Wir müssen jetzt in den Taktikeinheiten schauen, dass wir die Neuzugänge besser in unser Spiel eingliedern“, so Lechner. In den kommenden Wochen bis zu Saisonstart will man eine Einheit werden.