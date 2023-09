Puchberg in der Krise: Saisonstart vermasselt

Den Start in die Saison 2023/24 haben sich die Puchberger sicher anders vorgestellt: Nach einer 2:0 Führung gegen Ternitz musste sich die Röcher-Elf mit einem Unentschieden zufrieden geben, das Derby gegen Grünbach verlor der ATSV mit 1:4 und am vergangenen Wochenende gab es eine 1:7-Klatsche von Bad Erlach.

„Wir sind definitiv in einer Krise“, bestätigte Spielertrainer Jürgen Röcher nach der hohen Niederlage gegen Bad Erlach. Nach drei Spielen sind die Puchberger mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 4:13 auf dem letzten Platz, weit entfernt von den anvisierten Zielen. „Vor allem wie wir uns in Erlach von Minute 88 bis 93 verhalten haben ,wird von mir scharf kritisiert, das war eine Frechheit“, ärgert sich Spielertrainer Röcher. Die Art und Weise, wie sich seine Mannschaft in den vergangenen Spielen präsentierte gefällt Röcher nicht. Gegen Erlach war die Mannschaft seines Erachtens gut eingestellt, das Verhalten nach einem Rückstand sei problematisch. „Es funktioniert einiges nicht, was wir noch unbedingt umsetzen müssen“, kritisierte Röcher seine Elf. Einige Spielabläufe und das Defensivverhalten müssen noch besser einstudiert werden.

In Kirchberg soll der Umschwung erfolgen

Für Röcher ist klar, dass jetzt eine Reaktion folgen muss: „Wir werden diese Woche hart trainieren, wir werden das Fehlverhalten gegen Erlach besprechen und gegen Kirchberg muss dann ein Sieg her, das ist Fakt.“ Doch so einfach wird das bestimmt nicht, dass weiß Röcher auch selbst: „Kirchberg ist eine extrem harte Nuss, kämpfen, beißen ist da an der Tagesordnung.“ Doch gerade da sieht der Puchberg-Spielertrainer Potenzial für einen Umbruch: „Wenn wir da gewinnen können, können wir einen Lauf starten“, hofft Röcher. Nach der Partie gegen Kirchberg wartet ebenso ein wichtiges Spiel und zwar gegen Krumbach.

Der letztjährige Titelaspirant startete auch eher bescheiden in die Spielzeit, verlor zuletzt 0:4 gegen Grünbach. Da besteht die Chance für die Puchberger, sich endgültig aus der Krise zu befreien. „Irgendwann müssen wir uns gemeinsam da rausschießen oder auch nicht, dann muss man sich was überlegen.“