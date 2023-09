Rückenwind machte Sensationssieg möglich

Mit einem Mönichkirchen-Sieg rechneten wohl die Wenigsten. Bad Erlach enttäuschte zwar bisher, ging trotzdem als Favorit in die Partie. Die Elf von Philipp Krenmayr hielt sich zwar lange an den Plan, kein Tor zu bekommen, in den sechs Minuten vor der Pause bekamen die Mönichkirchner dann allerdings gleich drei Gegentreffer.

Soweit lief alles für Bad Erlach, der Matchplan schien aufzugehen. Die Kurortler dominierten die erste Halbzeit, für Mönichkirchen gab es wenig Chancen. Das sollte sich mit Seitenwechsel aber ändern. Nach einem schnellen Doppelschlag in der 62. und 64. Minute stand es plötzlich nur mehr 2:3, ein Doppelpack von Mönich'-Legionär Martin Kis sorgte kurz vor Schluss für die unfassbare Führung. Christian Wolf veredelte dieses Ergebnis mit einem Abschluss von der Mittellinie, schoss über Erlach-Schlussmann David Größeringer genau in das Tor. „Es war ein unglaublicher Sieg“, konnte Mönichkirchen-Trainer Philipp Krenmayr das Glück nicht fassen.

Mönich' pfiff personell aus dem letzten Loch

Zusätzlich zu dem ohnehin schon schweren Gegner machte ihm die Kadersituation zu schaffen. Krenmayr spielte „mit den letzten elf Spielern, die mir noch geblieben sind.“ Die Not war groß, so musste sich auch Andre Rois die Schuhe schnüren: „Er hatte gerade ein Mal zwei Trainings das ganze Jahr“, beschrieb Krenmayr den Personalmangel.

Einen Verbündeten hatten die Hausherren aber doch, und zwar den Wind. „Der Wind machte es uns in der ersten Halbzeit nicht leicht. Aber in der zweiten Halbzeit mit dem Wind haben wir ab Anpfiff Vollgas nach vorne gespielt“, ließ Krenmayr die NÖN wissen. Vor allem für die langen, hohen Bälle auf Sturmspitze Martin Kis erwies sich der Wind als äußerst nützlich. Der Überraschungssieg gegen Erlach war bereits der dritte Mönichkirchner Sieg der Saison, der zweite in Folge.