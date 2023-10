Spitzenreiter: Mönich' rockt die Wechselklasse

Dass Mönichkirchen eine wichtige Rolle im Titelkampf spielen würde, ahnten vor der Saison wohl nur die Wenigsten. Die letzte Niederlage ist schon eine Zeit her, seit dem 10. September verlor der FC Mönichkirchen keine Partie mehr. Der Sieg am Samstag hatte dann aber doch mehr Bedeutung für die Mönichkirchner: Es war das Topspiel Erster gegen Zweiter und das in einem Wechselderby.

Zudem hätten die Kirchberger in ihrer letzten Partie vor der Winterpause den Herbstmeistertitel sehr nahe kommen können. Doch ein Mann verhinderte dies und brachte stattdessen Mönich' an die Spitze. Mit unglaublichen vier Toren in einer Halbzeit zerstörte Martin Kis den USV Kirchberg im Alleingang.

Lob für die gesamte Mannschaft

„Martin Kis war am Samstag natürlich in Topform“, lobte Mönichkirchens Spielertrainer Philipp Krenmayr seinen Torjäger. Doch Lob bekam nicht nur Kis: „Die gesamte Mannschaft hat gekämpft und dagegen gehalten“, so der stolze Krenmayr. In der Torschützenliste steht auch ein Mönichkirchner ganz oben. Mit seinen vier Toren schoss sich Kis auf den ersten Platz und ist mit 13 Toren aus zehn Spielen an der Spitze. Am kommenden Samstag hat die Krenmayr-Elf nun die Chance den Herbstmeistertitel zu fixieren. Im letzten Spiel der Hinrunde kann sich Mönich' die Winterkrone aufsetzen.

„Wir wollen jetzt natürlich den Herbstmeister gegen Pottschach fixieren. Mit einer kämpferischen Leistung ist alles möglich“, erklärt Krenmayr. Die erfreuliche Ausgangssituation sorgt für Euphorie bei den Mönichkirchnern: „Die Stimmung kann aktuell nicht besser sein“, jubelt der Spielertrainer des Spitzenreiters nach dem Derbysieg. Das Ziel ist also klar, der Herbstmeistertitel ist in greifbarer Nähe für die Krenmayr-Elf und kann in der letzten Partie der Hinrunde fixiert werden. Mit voller Besetzung und breiter Brust warten die Mönichkirchner nun auf Erich Röcher und seine Pottschacher.