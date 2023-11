Ternitz und Natschbach geben Legionäre ab

Nach einem Jahr beim USV Natschbach verlassen die beiden Tschechen Patrik Kminek und Martin Galus wieder den Verein. Im vergangenen Winter kam das Duo, um der jungen Mannschaft etwas Routine zu verleihen. Nun gab der USV die Abgänge der Legionäre bekannt: „Bei Galus war es so, dass wir uns von ihm getrennt haben, weil wir uns von einem Legionär einfach mehr erwartet haben, das war uns zu wenig“, gab Sportlicher Leiter Leo Weißenböck an. „Bei Kminek haben wir uns zusammengesetzt und mit beidseitigen Einverständnis gesagt, dass sich die Wege trennen werden“, ergänzt Weißenböck, der weiter auf der Suche nach einem Trainer ist und nach eigen Angaben vor der Verpflichtung eines Stürmers steht.

Auch der ASK Ternitz hat einen Abgang zu vermelden: Erst im Sommer kam Istvan Mark Kovacs zum ASK, nun sucht er wieder das Weite. Das gab Spielertrainer Ayhan Atabinen bekannt, intern war das allerdings schon länger bekannt. Seine letzte Partie für Ternitz machte er am 1. Oktober, seitdem war sein Abgang innerhalb des Vereins klar. „Wir werden ihn austauschen und einen anderen holen“, so Spielertrainer Ayhan Atabinen.