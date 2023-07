Umbrüche versus Kontinuität

Die Transferzeit ist geschlagen. Hyperspektakuläre Transfers blieben in der 2. Klasse Wechsel fast schon traditionell aus. Die Geschehnisse im Überblick:

In Bad Erlach gab es im Sommer keine Zeit zum Wundenlecken, mussten die Abgänge von Hagen Kampitsch, Tizian Schenk, Tobias Schweighofer und Pascal Lindenthal kompensiert werden. Der Liga-Neuling hatte dabei eine klare Vorstellung. „Das Grundgerüst war noch immer vom Vorjahr erhalten und auf den Positionen, wo wir es geplant haben, haben wir uns verstärkt“, meint Coach Markus Valenka. Dieser Plan wurde mit Filip Alilovic, Samir Tarik, Semir Mesanovic, Eddi Gajek, Michael Malota und Marcel Kovacs in die Tat umgesetzt. Der Absteiger aus der 1. Klasse Süd hat den sofortigen Wiederaufstieg als Ziel tituliert, und geht wohl auch als Titelfavorit ins Rennen. Am Papier haben die Kurortler den besten Kader der Liga. Doch wer sind die Herausforderer?

Vizemeister Hochneukirchen wollte sich in dieser Transferperiode zurückhalten und auf den Kader des Vorjahres setzen. Und das mit Erfolg – der Großteil des Kaders bleibt dem USC erhalten und konnte durch die Verpflichtungen der Rückkehrer Stefan Ungerböck und Christian Mautner sowie der Youngsters Yannik Renner und Stefan Reschreiter sogar vergrößert werden. Nur Benedikt Bertl und Marc Pöll werden in Zukunft nicht mehr im Panoramastadion auflaufen.

Umbruch in Krumbach, Kontinuität in Howodo

In Krumbach hat sich so einiges getan. Richard Szabo, Patrick Dorfstetter und Goalie Attila Fischer werden den Verein verlassen und mit Manuel Aigner, Thomas Kager und Jürgen Hanke sind nun auch die Letzten der „Goldenen Krumbacher Generation“ im Fußball-Ruhestand. Demgegenüber stehen einige Neuzugänge. Patrik Kökeny und Fabio Gebhart stoßen aus Grimmenstein, Elias Wedl und Stefan Schnabl aus Mönichkirchen zum USC. Christian Warnung kommt vom ASK Raiding in die Bucklige Welt und auch der ungarische Legionär Adrian Kocsis wird seine Schuhe ab sofort in Krumbach binden.

Hochwolkersdorf verhielt sich diesen Sommer sehr ruhig. Schließlich trug das Transferfeuerwerk des Winters Früchte. Hochwolkersdorf war neben Meister Lanzenkirchen das zweitbeste Frühjahrsteam der gesamten Liga.

Aus dem Bezirk Neunkirchen hat Puchberg die besten Karten. Die Schneebergländer verpflichteten mit Geza Garda und Enzo Szekeres zwei neue Legionäre. Sie sollen das Karriereende von Kapitän Matthias Stickler, so wie den Abgang von Keeper Patrik Javorsky kompensieren.

Pottschach investierte, Nagy-Jager begehrt

Aufmagaziniert hat Bezirksrivale Pottschach. Wenig überraschend. Der Anspruch ist beim Rekordmeister des Bezirks ein anderer, als Platz zehn in der Vorsaison. Eigentlich wollte der SVSF in der Umgebung zuschlagen. Am Ende gab das Preis-Leistungs-Verhältnis aber den Ausschlag zugunsten des Legionärstrios Horvath, Ferko und Szabo.

Heftig umworben soll auch Legionär David Nagy-Jager gewesen sein. Gerüchten zufolge soll Mönichkirchen an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein. Der Stürmer entschied sich schlussendlich aber für eine Rückkehr nach Ternitz. In der Stahlstadt haben währenddessen Crla, Kucerka und Dugovic keine Zukunft. Marcel Pichler versucht sich bei Grimmenstein in der 1. Klasse. Als Ersatz holte Spielertrainer Ayhan Atabinen die Willendorf-Connection rund um Begzudin Ibric und mit Istvan Mark Kovacs auch noch einen weiteren Legionär. Allerdings wird es für Ternitz wohl erneut schwer im Kampf um die vorderen Plätze mitzumischen. Selbiges gilt für Mönich', das statt Nagy-Jager am Ende fünf Akteure für eine bessere Tiefe im Kader holte.

Überraschungsteam bleibt Philosophie treu

Kirchberg blieb nach der überraschend starken Vorsaison de facto unverändert. Zu erwarten, dass die junge, einheimische Truppe gleich wieder um die Top-Fünf spielt, wäre aber wohl vermessen. Ein einstelliger Tabellenplatz ist aber ein realistisches Ziel, selbiges steuern Natschbach und St. Egyden an. Während sich im Sandoval nur Kleinigkeiten änderten, gab es bei der Pürzl-Elf doch einen kleineren Umbruch. Das Legionärs-Duo Richard Köbanyai und Richard Nemeth kam aus der burgenländischen 1. Klasse. Thomas Maczko und Caspar Bruckner sind weitere Optionen für die Startelf.

Bleibt am Ende noch Grünbach: Das Schlusslicht der Vorsaison hat einiges geändert, um die Pacht der Roten Laterne los zu werden. Der prominenteste Transfer ist sicher Serdar Özmen, der Stürmer zerbombte für Sollenau einst die 1. Klasse, will nun in der 2. Klasse Wechsel seine Spuren hinterlassen. Unmöglich ist es nicht, dass die Grünbacher ihr Abo auf Platz zwölf diese Saison los werden.