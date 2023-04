Verschiebungen bringen Köpfe zum Rauchen

Werbung

Das verregnete Wochenende Mitte April würfelte den Terminkalender der 2. Klasse Wechsel ordentlich durcheinander. Fünf der sechs geplanten Partien fielen ins Wasser. Die Spiele müssen prinzipiell binnen 14 Tagen nachgetragen werden, diese Vorgabe gibt es vom NÖFV. Das bestätigt auch Verbandssekretär Herbert Wesely. Wenn eine Verschiebung innerhalb der nächsten zwei Wochen nicht möglich ist (zB weil der Heimverein über kein Flutlicht verfügt), muss die Partie am nächsten Pflichtersatztermin angesetzt werden.

Die Ersatztermine werden vor der Saison bekannt gegeben. Der 1. Mai - in den letzten Jahrzehnten eigentlich ein fixer Bestandteil dieser Ausweichdaten - war ursprünglich nicht als solcher vorgesehen, weil das ÖFB-Cupfinale an diesem Tag terminiert war. Da das Endspiel zwischen Sturm und Rapid nun am 30. April steigt, wurde der 1. Mai wieder zum Pflichtersatztermin. Die Kommunikation dieser Info an die Vereine war aber offenbar mangelhaft.

Krumbach mus verlegen und Spieler vorgeben

Vor allem Titelkandidat Krumbach ist mit der aktuellen Lage alles andere als zufrieden. Das Nachtragsspiel zwischen Mönichkirchen und Grünbach ist am 1. Mai. Krumbach wollte sein Heimspiel gegen Grünbach am 30. April spielen. Nun müssen die Rot-Weißen die Partie gegen den Nachzügler einen Tag vorverlegen. So sehen es die Regeln des Verbandes vor. Zwischen zwei Spielen müssen nämlich mindestens 24 Stunden Pause liegen.

„Wir werden die Entscheidung des Verbandes akzeptieren“, schickt Krumbach-Obmann Johannes Kager voraus, aber „wir sind mit der Spieltagsverschiebung seitens des Verbandes alles andere als glücklich. Am Samstag werden uns der ein oder andere Spieler fehlen. Das trifft uns besonders, weil wir um den Meistertitel spielen und in dieser Phase nicht auf wichtige Spieler verzichten wollen.“

Nachtragsspiele zu späteren Zeitpunkten möglich

Wäre zu einem früheren Zeitpunkt klar gewesen, dass der 1. Mai ein Pflichtersatztermin ist, wäre Krumbach die Planung anders angegangen. Kager gibt aber auch zu bedenken: „In anderen Spielklassen sieht man, dass spätere Spieltermine möglich sind.“ In der 2. Klasse Ost-Mitte wird die für den Ausgang der Meisterschaft unerhebliche Partie zwischen Laxenburg und Ebergassing erst am 14. Juni nachgetragen. NÖ-weit sind es rund ein dutzend Spiele, die erst nach der 14-Tages-Frist und nach dem nächsten Ersatztermin, sprich dem 1. Mai, stattfinden.

„Auf die Anfrage beim Verband bezüglich eines späteren Spieltermins hätten wir uns eine lösungsorientierte Antwort gewünscht, diese wurde allerdings nicht wirklich gegeben. Wir werden die Entscheidung, wie schon gesagt, hinnehmen. Solche Dinge machen die Tätigkeit als Vereinsfunktionär jedoch nicht einfacher, da man ebenfalls viel Freizeit in die Planung steckt“, schildert Kager seine Gedanken: „Der Verband muss natürlich das globale Ganze im Auge haben und trotzdem sollte man Rücksicht auf die Vereine, beziehungsweise deren Funktionäre nehmen, die natürlich das beste für ihre Mannschaft herausholen wollen.“

Die Gruppenleitung ist zuständig, oder?

Wesely erklärt gegenüber noen.at, dass unter gewissen Voraussetzungen Nachtragsspiele zu späteren Zeitpunkten möglich wären, vor allem wenn es sich um nicht meisterschaftsentscheidende Spiele handelt, wie etwa bei Mönichkirchen gegen Grünbach. Warum es dann in diesem Fall nicht möglich gewesen sei, das Match auf einen anderen Ersatztermin - zb Fronleichnam, oder Christi Himmelfahrt - zu verlegen?

Das konnte Wesely nicht beantworten. Die Zuständigkeit dafür liege nämlich nicht beim Sportreferat des NÖFV, sondern in der Gruppe 2. Klasse Wechsel unter der Leitung von Obmann Martin Luef. Dieser verwies beim Telefonat mit noen.at wiederum an das Sportreferat.

Ternitz-Nachtrag als positives Beispiel

Dass es trotz verschiedener Interessen möglich ist, praktikable Lösungen zu finden, zeigt ein anderes Beispiel aus der 2. Klasse Wechsel. Das Nachtragsspiel zwischen Ternitz und Kirchberg wäre eigentlich auch am 1. Mai gewesen. Die reguläre Runde Ternitz gegen Hochwolkersdorf hätte ebenso von Sonntag auf Samstag verlegt werden müssen. Das war wiederum nicht möglich, da am Samstag die ASKÖ-Leichtathletik-Landesmeisterschaft im Ternitzer Stadion ist. Die Lösung: Ternitz gegen Kirchberg beginnt am Freitag, 18 Uhr. Ternitz gegen Hochwolkersdorf bleibt am geplanten Termin - Sonntag, 16.30 Uhr.